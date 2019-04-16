«Укрнафта» виграла у РФ арбітраж щодо кримських активів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія повинна сплатити 44,4 млн доларів компенсації за втрачене майно, судові витрати та відсотки

Міжнародний арбітражний суд на засіданні 12 квітня 2019 року прийняв рішення стягнути з Російської Федерації 44,4 млн доларів США на користь компанії «Укрнафта» за експропріацію кримського майна. Про це повідомляє прес-служба «Укрнафти».

«12 квітня 2019 року арбітражний суд ухвалив рішення стягнути з Російської Федерації на користь ПАТ «Укрнафта» 44,4 млн дол. США компенсації за експропріацію майна ПАТ «Укрнафта» в анексованій Російською Федерацією Автономній Республіці Крим. У квітні 2014 року, невдовзі після анексії АР Крим Російською Федерацією, незаконні збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення і 16 автозаправних станцій ПАТ «Укрнафта». Усі спроби ПАТ «Укрнафта» повернути контроль над захопленими адміністративними приміщеннями і АЗС (включно з продуктовими крамницями, обладнанням і відповідними дозволами і ліцензіями) через звернення до запроваджених державою-агресором «правоохоронних органів» виявились марними. У жовтні 2014 року ПАТ «Укрнафта», керуючись положеннями ч. 1 ст. 9 Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій, повідомило державу-агресора – Російську Федерацію – про порушення прав ПАТ «Укрнафта». Російська Федерація проігнорувала повідомлення ПАТ «Укрнафта» про наявність спору за Угодою. У зв’язку з цим, керуючись ч. 2 ст. 9 Угоди, 3 червня 2015 року ПАТ «Укрнафта» передало спір на розгляд до арбітражного суду ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ). Рішенням від 26 червня 2017 року арбітражний суд визнав наявність у нього юрисдикції розглядати спір за Угодою», - вказується в повідомленні.

Це рішення було оскаржене російською стороною у Верховному суді Швейцарії, однак суд 16 жовтня 2018 року відхилив позов і погодився з арбітражним судом у тому, що «Укрнафта» згідно з Договором є інвестором, а майно на території окупованого Криму - інвестиціями.

12 квітня 2019 року арбітражний суд своїм рішенням стягнув з Російської Федерації на користь ПАТ «Укрнафта» 44 455 012,00 доларів компенсації за експропріацію інвестицій ПАТ «Укрнафта» на території АР Крим, а також понад 3,5 млн доларів арбітражних витрат. На суму компенсації згідно з рішенням арбітражного суду нараховуються відсотки, починаючи з 22 квітня 2014 року. Станом на квітень 2019 року розмір нарахованих відсотків становить понад 5,5 млн доларів», - уточнюють у компанії.