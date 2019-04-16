«Укрнафта» виграла у РФ арбітраж щодо кримських активів
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Росія повинна сплатити 44,4 млн доларів компенсації за втрачене майно, судові витрати та відсотки
Міжнародний арбітражний суд на засіданні 12 квітня 2019 року прийняв рішення стягнути з Російської Федерації 44,4 млн доларів США на користь компанії «Укрнафта» за експропріацію кримського майна. Про це повідомляє прес-служба «Укрнафти».
«12 квітня 2019 року арбітражний суд ухвалив рішення стягнути з Російської Федерації на користь ПАТ «Укрнафта» 44,4 млн дол. США компенсації за експропріацію майна ПАТ «Укрнафта» в анексованій Російською Федерацією Автономній Республіці Крим. У квітні 2014 року, невдовзі після анексії АР Крим Російською Федерацією, незаконні збройні формування держави-агресора захопили адміністративні приміщення і 16 автозаправних станцій ПАТ «Укрнафта». Усі спроби ПАТ «Укрнафта» повернути контроль над захопленими адміністративними приміщеннями і АЗС (включно з продуктовими крамницями, обладнанням і відповідними дозволами і ліцензіями) через звернення до запроваджених державою-агресором «правоохоронних органів» виявились марними. У жовтні 2014 року ПАТ «Укрнафта», керуючись положеннями ч. 1 ст. 9 Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій, повідомило державу-агресора – Російську Федерацію – про порушення прав ПАТ «Укрнафта». Російська Федерація проігнорувала повідомлення ПАТ «Укрнафта» про наявність спору за Угодою. У зв’язку з цим, керуючись ч. 2 ст. 9 Угоди, 3 червня 2015 року ПАТ «Укрнафта» передало спір на розгляд до арбітражного суду ad hoc відповідно до Арбітражного регламенту комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ). Рішенням від 26 червня 2017 року арбітражний суд визнав наявність у нього юрисдикції розглядати спір за Угодою», - вказується в повідомленні.
Це рішення було оскаржене російською стороною у Верховному суді Швейцарії, однак суд 16 жовтня 2018 року відхилив позов і погодився з арбітражним судом у тому, що «Укрнафта» згідно з Договором є інвестором, а майно на території окупованого Криму - інвестиціями.
12 квітня 2019 року арбітражний суд своїм рішенням стягнув з Російської Федерації на користь ПАТ «Укрнафта» 44 455 012,00 доларів компенсації за експропріацію інвестицій ПАТ «Укрнафта» на території АР Крим, а також понад 3,5 млн доларів арбітражних витрат. На суму компенсації згідно з рішенням арбітражного суду нараховуються відсотки, починаючи з 22 квітня 2014 року. Станом на квітень 2019 року розмір нарахованих відсотків становить понад 5,5 млн доларів», - уточнюють у компанії.