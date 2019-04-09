«Нафтогаз» запропонував не виплачувати дивіденди з 6,6 млрд грн чистого прибутку «Укрнафти» за 2018 рік



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Згідно з неаудованою звітністю, «Укрнафта» за підсумками 2018 року отримала 6 млрд 628,148 млн грн чистого прибутку проти 101,771 млн грн за аналогічний показник за 2017 рік

НАК «Нафтогаз України» запропонував включити до порядку денного зборів акціонерів ПАТ «Укрнафта» питання про відмову нараховувати дивіденди з отриманого за підсумками 2018 року чистого прибутку в розмірі 6,6 млрд грн.

Згідно з повідомленням на сайті нафтовидобувної компанії, відповідний проект рішення НАК запропонував внести до порядку денного запланованих на 25 квітня 2019 року зборів акціонерів «Укрнафти».

«У зв'язку зі значною заборгованістю товариства з податків і зборів дивіденди не нараховувати», - йдеться в документі.

Як повідомлялося, спочатку в порядку денному призначених на 25 квітня зборів акціонерів «Укрнафти» пропонувався проект рішення, згідно з яким планувалося направити на дивіденди 50% чистого прибутку за 2018 р., і 50% - на розвиток товариства.

Згідно з неаудованою звітністю, «Укрнафта» за підсумками 2018 року отримала 6 млрд 628,148 млн грн чистого прибутку проти 101,771 млн грн за аналогічний показник за 2017 рік.

«Укрнафта» в 2018 році збільшила видобуток нафти і газового конденсату на 5% (на 0,069 млн т) порівняно з 2017 роком - до 1,448 млн тонн. Видобуток газу знизився на 2,3% (на 0,026 млн куб. м) - до 1,082 млрд куб. м, виробництво скрапленого газу - на 5,2% (на 6 тис. тонн), до 110 тис. тонн.

«Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК «Нафтогаз України» належить 50% + 1 акція «Укрнафти», групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку, - близько 42% акцій.

Джерело: Інтерфакс-Україна