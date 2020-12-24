Доставка пенсій під загрозою: директор «Укрпошти» запропонував урядовцям рішення проблеми

«Мені здається це якраз той варіант, при якому «Укрпошта» може протягнути руку, щоб потім не протягнути ноги»

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський, який напередодні повідомив, що його компанія може припинити доставку пенсій з 1 січня через брак фінансування, сьогодні повідомив, як можна вирішити проблему без шкоди для пенсіонерів.

«З урахуванням того, що наші пенсіонери не заслужили додатковий стрес в ці святкові дні, мною було запропоновано, за погодженням з акціонером Владиславу Криклію (міністр інфраструктури ред.), Анатолію Клімашевському (керівник відділу цифрової трансформації Міністерства інфраструктури – ред.), Пенсійному фонду України Євгенію Капінус (голова правління ПФУ – ред.), Міністерству фінансів і Міністерству соціальної політики продовжити дію поточного договору, за поточними (старим) тарифами на два місяці, січень і лютий», - написав він.

Смілянський наголосив, що таким чином пенсіонери отримають свої пенсії, а всі сторони отримають два місяці на вироблення системного рішення, яке вже також запропоновано «Укрпоштою».

«Мені здається це якраз той варіант, при якому «Укрпошта» може протягнути руку, щоб потім не протягнути ноги», - пожартував керівник поштового оператора.

«На даний момент, наші пропозиції відпрацьовуються колегами, і ми з нетерпінням чекаємо їх рішення. Я також сподіваюся, що в рамках соціальної відповідальності, разом з підписанням додаткової угоди, Пенсійний фонд публічно заявить про те, що на період карантину, пенсіонери мають право дистанційно (поштою) переходити з банків (особливо в селах де вони закрилися) в «Укрпошту», щоб не приїжджати особисто і не наражатись на небезпеку. ЕЦП в селі не працює», - наголосив Смілянський.

Керівник «Укрпошти» додав, що «це не забаганки, це норма закону, яка повинна виконуватися ПФУ, щоб захистити здоров'я наших громадян».

Він додав, що тепер чекає на відповідь з Пенсійного фонду України.