«Укрпошта» може припинити доставку пенсій з 1 січня

Директор «Укрпошти» вимагає Кабмін профінансувати доставку пенсій для 3,6 млн пенсіонерів

Компанія «Укрпошта» змушена буде з 1 січня нового року припинити доставку пенсій, якщо Кабінет Міністрів не розгляне питання про оплату державою послуги з доставки пенсійних виплат листоношами.

Про це написав гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Facebook.

«Сьогодні (23 грудня, – ред.) на Кабміні має бути розглянуто питання оплати державою доставки пенсій для 3,6 млн пенсіонерів. Після перегляду мінімальної зарплати тільки в частині єдиного соціального внеску «Укрпошта» заплатить на 500 млн грн більше, ніж у 2020 році, не враховуючи витрат на підвищення зарплат. Тому якщо питання не буде вирішене позитивно, Укрпошта буде змушена припинити доставку пенсій з 1 січня. Укрпошта не благодійний фонд і не може дотувати газети, листи та пенсії», – написав Смілянський.

Він додав, що у випадку, якщо держава не сплатить за послугу з доставки пенсій, також буде анульована і співпраця «Укрпошти» з ЄІБ і ЄБРР у частині залучення 100 млн євро – через збитковість державного поштового оператора.

Пізніше Смілянський повідомив, що 23 грудня Кабмін не ухвалив рішення стосовно тарифів на доставку пенсій.

«Кабмін вирішив потримати інтригу з рішення по тарифам на доставку пенсій до завтра. Ну, що ж, тоді почекаємо», – написав він.

Нагадаємо, ухвалений Верховною Радою держбюджет на 2021 рік скоротив видатки на Пенсійний фонд на 8,5 мільярдів гривень.

Також відомо, що дефіцит Пенсійного фонду за дев’ять місяців сягнув понад 18 млрд грн.

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