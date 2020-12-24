Пенсійний фонд збільшив виплати наприкінці року

У грудні на пенсії пішло майже 40 млрд гривень

Пенсійний фонд України 24 грудня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, завершив фінансування пенсій за місяць. В останній день перераховано 2,9 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Всього за грудень 2020 року на пенсії направлено 39,8 млрд гривень, що на 0,2 млрд гривень більше, ніж у листопаді (39,6 млрд гривень).

Зазначимо, станом на 1 жовтня 2020 року середній розмір виплати для 11,220 млн пенсіонерів становив 3 410,60 гривень. Таким чином, за останній квартал розмір пенсій зріс на 17,06 грн або на 0,5% (на 1 липня 2020 року середній розмір пенсій становив 3 393,54 грн).

Також нагадаємо, що наступного року пенсії підвищать у п’ять етапів. Крім того, в наступному році залишається надбавка до пенсії у розмірі 500 грн для людей від 80 років. З липня надбавка в розмірі 400 грн буде для людей від 75 років.

Варто додати, що «Укрпошта» може припинити доставку пенсій з 1 січня.

Водночас директор «Укрпошти» запропонував урядовцям рішення проблеми. Ігор Смілянський пропонує продовжити дію поточного договору, за поточними (старим) тарифами на два місяці, січень і лютий.