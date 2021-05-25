«Укрпошта» повідомила, що станеться з посилками у Білорусь

Везти посилки будуть наземним автотранспортом

Компанія «Укрпошта» продовжує доставляти відправлення в напрямку Білорусі з України. Авіатранспортом посилки поки що не доставлятимуть – винятково наземним автотранспортом. Про це повідомила пресслужба «Укрпошти».

Компанія поки що не буде використовувати авіатранспорт для доставки відправлень до Білорусі, адже 25 травня уряд вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня.

«Укрпошта» також надасть можливість «Белпошті» відправляти посилки до українських клієнтів. У компанії вказують, що щомісяця з України до Білорусі відправляли до 10 тисяч посилок, дрібних пакетів, листів. І майже така ж кількість відправлень надходила до України.

Крім того, «Укрпошта» забезпечить транзит відправлень інших пошт світу до Білорусі наземним транспортом.

Також компанія продовжить виконувати спільний проєкт із Windrose Airlines для міжнародного мобільного маркетплейсу Joom, у межах якого виконують регулярні вантажні чартерні рейси з Гонконгу до Києва з подальшим транспортуванням частини відправлень для Молдови та Білорусі.

В «Укрпошті» наголошують, що через зміну способу відправлення можливі зміни у строках доставки посилок до Білорусі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Відповідне рішення було прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair на позачерговому засіданні уряду

Після введення в дію рішення про припинення авіасполучення України з Білоруссю з 00:00 26 травня здійснення прямого перельоту буде неможливо. В «Украерорусі» повідомили, що влада шукає шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі.

Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

Між іншим, 25 травня Білорусь оприлюднила стенограму переговорів диспетчера з пілотом Ryanair, однак через кілька годин сайт було вже заблковано.

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