Посольству Білорусі слід апелювати до влади своєї країни – МЗС

Речник МЗС Олег Ніколенко наголосив, що не Україна створює проблеми у відносинах з Білоруссю, а навпаки

Закриття авіасполучення з Білоруссю стало вимушеним, але необхідним кроком

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на ноту протесту від посольства Білорусі в Україні, вказавши, що проблеми у відносинах між двома країнами створює саме білоруська влада. Про це «Главкому» повідомив речник українського закордонного відомства Олег Ніколенко.

«Не Україна створює проблеми у відносинах з Білоруссю, а навпаки – деструктивна політика білоруської влади, яка порушує базові права людини, чинить репресії проти своїх та іноземних громадян, позбавляє країну державного суверенітету на користь Росії», – заявив він.

Речник МЗС наголосив, що закриття авіасполучення з Білоруссю стало вимушеним, але необхідним кроком. Він має на меті гарантування безпеки та захист українських громадян.

Ніколенко зауважив, що за прикладом України з міркувань безпеки низка інших країн ухвалила аналогічні рішення. Європейські авіакомпанії почали облітати білоруський авіаційний простір.

«Примусова посадка літака авіакомпанії Ryanair в Мінську під надуманим приводом, фактично взяття в заручники пасажирів цивільного рейсу та підступний арешт журналіста Романа Протасевича довели відсутність «червоних ліній» та непередбачуваність подальших дій білоруської влади», – наголосив він.

Речник відомства додав, що посольству Білорусі слід апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої «стала небезпечною для решти країн світу».

Нагадаємо, сьогодні Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Відповідне рішення було прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair на позачерговому засіданні уряду

Після введення в дію рішення про припинення авіасполучення України з Білоруссю з 00:00 26 травня здійснення прямого перельоту буде неможливо. В «Украерорусі» повідомили, що влада шукає шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі.

Після цього Білорусь направила Україні ноту протесту через припинення авіасполучення.

Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

Між іншим, 25 травня Білорусь оприлюднила стенограму переговорів диспетчера з пілотом Ryanair, однак через кілька годин сайт було вже заблковано.