Білорусь оприлюднила стенограму переговорів диспетчера з пілотом Ryanair

Екіпаж літака протягом 16 хвилин уточнював інформацію про небезпеку і про те, звідки прийшли рекомендації сісти в Мінську

Департамент з авіації Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі опублікував стенограму запису переговорів диспетчера з пілотом Ryanair. Із заяви білоруської влади випливає, що екіпаж літака самостійно прийняв рішення сідати в аеропорту Мінська. Про це повідомляє Tut.by.

Згідно із заявою департаменту, 23 травня аеропорт Мінська отримав лист від адресата [email protected] про загрозу теракту над Вільнюсом. Екіпажу повідомили про озвучену загрозу і рекомендували посадити лайнер в столиці Білорусі.

При цьому уточнюється, що екіпаж літака кілька разів намагався дізнатися про джерело даної інформації.

Як пише Minsknews, зі стенограми випливає, що о 12:30 диспетчер білоруського управління повітряним рухом повідомив пілоту інформацію про бомбу, яка надійшла.

«Щоб ви знали, у нас є інформація від спецслужб про те, що у вас бомба на борту, і вона може бути активована над Вільнюсом», - сказав диспетчер.

Диспетчер рекомендував екіпажу посадити літак в Мінську як найближчому аеропорту. Після цього протягом 16 хвилин екіпаж уточнював інформацію про небезпеку і про те, звідки прийшли рекомендації сісти в Мінську.

Потім пілот повідомив: «Ми оголошуємо надзвичайну ситуацію Mayday і збираємося перенаправити літак в аеропорт Мінська» і запросив дозвіл на зниження до висоти 10 тисяч футів.

Диспетчер попросив екіпаж пояснити ситуацію пасажирам і повідомити, чи є на борту небезпечні вантажі. Пілот йому відповів, що таких вантажів немає. Через дві хвилини він повідомив, що на борту знаходиться 133 людини.

Повна стенограма запису переговорів була опублікована сьогодні, її встигло побачити видання Tut.by, зокрема. Сайт зі стенограмою наразі недоступний.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Відповідне рішення було прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair на позачерговому засіданні уряду

Після введення в дію рішення про припинення авіасполучення України з Білоруссю з 00:00 26 травня здійснення прямого перельоту буде неможливо. В «Украерорусі» повідомили, що влада шукає шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі.

Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.