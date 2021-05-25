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    Як українцям залишити територію Білорусі: інструкція від посольства

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    Українці&nbsp;зможуть скористатися сухопутним кордоном - Як українцям залишити територію Білорусі: інструкція від посольства
    Українці зможуть скористатися сухопутним кордоном
    Фото з відкритих джерел

    На українсько-білоруському кордоні працює кілька пунктів пропуску для автомобілів

    Україна з 26 травня закриває авіасполучення з Білоруссю. Проте громадяни зможуть скористатися сухопутним кордоном. Про це в Facebook повідомляє посольство України в Білорусі.

    Повідомляється, що громадянам України, які будуть з 26 травня авіаційним шляхом прибувати до Білорусі з території третіх країн з метою транзитного проїзду для повернення до України, треба заявити про мету прибуття на прикордонному контролі.

    У разі отримання дозволу на транзит необхідно протягом 24 годин виїхати наземним транспортом до України. Зазначимо, такий маршрут популярний у громадян України, які літаками добираються до Росії і навпаки.

    «В даний час на українсько-білоруському кордоні функціонують пункти пропуску для автомобільного сполучення Мокрани – Доманове, Мохро – Дольськ, Нова Рудня – Виступовичі, Олександрівка – Вільча, Нова Гута – Нові Яриловичі, Веселівка – Сеньківка», – зазначає посольство.

    Крім того, у разі в'їзду до Білорусі з території України або з третьої країни (не з метою транзиту), треба пред'явити ПЛР-тест і пройти десятиденну самоізоляцію. Тільки після цього можна буде виїхати в Україну.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Відповідне рішення було прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair на позачерговому засіданні уряду

    Після введення в дію рішення про припинення авіасполучення України з Білоруссю з 00:00 26 травня здійснення прямого перельоту буде неможливо. В «Украерорусі» повідомили, що влада шукає шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі.

    Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

    Між іншим, 25 травня Білорусь оприлюднила стенограму переговорів диспетчера з пілотом Ryanair, однак через кілька годин сайт було вже заблковано.

    Читайте також: Припинення авіасполучення з Білоруссю: що робити пасажирам, які купили квитки
    Теги: Білорусь дипломатичний конфлікт транзит українці посольство Україна кордон
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    Як українцям залишити територію Білорусі: інструкція від посольства