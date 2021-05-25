Як українцям залишити територію Білорусі: інструкція від посольства

На українсько-білоруському кордоні працює кілька пунктів пропуску для автомобілів

Україна з 26 травня закриває авіасполучення з Білоруссю. Проте громадяни зможуть скористатися сухопутним кордоном. Про це в Facebook повідомляє посольство України в Білорусі.

Повідомляється, що громадянам України, які будуть з 26 травня авіаційним шляхом прибувати до Білорусі з території третіх країн з метою транзитного проїзду для повернення до України, треба заявити про мету прибуття на прикордонному контролі.

У разі отримання дозволу на транзит необхідно протягом 24 годин виїхати наземним транспортом до України. Зазначимо, такий маршрут популярний у громадян України, які літаками добираються до Росії і навпаки.

«В даний час на українсько-білоруському кордоні функціонують пункти пропуску для автомобільного сполучення Мокрани – Доманове, Мохро – Дольськ, Нова Рудня – Виступовичі, Олександрівка – Вільча, Нова Гута – Нові Яриловичі, Веселівка – Сеньківка», – зазначає посольство.

Крім того, у разі в'їзду до Білорусі з території України або з третьої країни (не з метою транзиту), треба пред'явити ПЛР-тест і пройти десятиденну самоізоляцію. Тільки після цього можна буде виїхати в Україну.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Відповідне рішення було прийнято після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair на позачерговому засіданні уряду

Після введення в дію рішення про припинення авіасполучення України з Білоруссю з 00:00 26 травня здійснення прямого перельоту буде неможливо. В «Украерорусі» повідомили, що влада шукає шляхи для оперативного повернення громадян України з Білорусі.

Додамо, що ІКАО скликала засідання через інцидент в Білорусі. Воно відбудеться у четвер, 27 травня.

Між іншим, 25 травня Білорусь оприлюднила стенограму переговорів диспетчера з пілотом Ryanair, однак через кілька годин сайт було вже заблковано.