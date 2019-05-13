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    Суспільство

    «Укрзалізниця» призупиняє залізничне сполучення з Кропивницьким

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    Пасажири, які до 6 травня оформили проїзні документи на потяги до Кропивницького, у разі відмови від поїздки можуть повернути проїзні документи в касах - «Укрзалізниця» призупиняє залізничне сполучення з Кропивницьким
    Пасажири, які до 6 травня оформили проїзні документи на потяги до Кропивницького, у разі відмови від поїздки можуть повернути проїзні документи в касах

    Через будівництво транспортного шляхопроводу змінюється розклад і маршрут прямування деяких пасажирських поїздів, що раніше проходили через Кропивницький

    «Укрзалізниця» з 30 травня по 15 червня призупиняється залізничне сполучення з Кропивницьким через будівництво транспортного шляхопроводу. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

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    Зазначається, що на вимогу місцевої влади змінюється розклад і маршрут прямування деяких пасажирських поїздів, що раніше проходили через Кропивницький. Зокрема, зміни торкнуться поїздів на ділянці Знам'янка - Помічна.

    За зміненим маршрутом і розкладом в обхід Кропивницького будуть курсувати наступні поїзди: № 120/119 «Запоріжжя – Львів», № 053/054 «Дніпро – Одеса», № 007/008 «Харків – Одеса», № 790/789 «Київ – Кременчук», № 091/092 «Одеса – Костянтинівка», № 59/60 «Харків – Одеса».

    Також в «Укрзалізниці» зазначили, що пасажири, які до 6 травня оформили проїзні документи на зазначені поїзди у разі відмови від поїздки до відправлення поїзда можуть повернути проїзні документи в касах.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» збільшила частоту курсування здвоєних складів на маршруті між залізничним вокзалом Києва та аеропортом «Бориспіль».

    Раніше також стало відомо, що в «Укрзалізниці» виявили розтрату понад 50 млн гривень.

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