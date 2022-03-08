«Укрзалізниця» сьогодні ввечері відправить ще один евакуаційний потяг з Одеси

Поїзд №238/237 Одеса-Ужгород у складі 18 вагонів евакуює українців до Ужгороду

Потяг на ужгород у складі 18 вагонів буде поданий на посадку о 22:32

«Укрзалізниця» пускає ще один евакуаційний рейс із Одеси. Про це компанія повідомляє в Telegram.

«Поїзд №238/237 Одеса-Ужгород у складі 18 вагонів буде поданий на посадку о 22:32», – йдеться у повідомленні.

Раніше «Укрзалізниця» викрила двох провідників, які брали гроші з біженців за місця в евакуаційних поїздах. Недобросовісних провідників вже звільнили. Зараз матеріали передаються в правоохоронні органи.

Нагадаємо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.