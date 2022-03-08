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    «Укрзалізниця» сьогодні ввечері відправить ще один евакуаційний потяг з Одеси

    Поїзд №238/237 Одеса-Ужгород у складі 18 вагонів евакуює українців до Ужгороду - «Укрзалізниця» сьогодні ввечері відправить ще один евакуаційний потяг з Одеси
    Поїзд №238/237 Одеса-Ужгород у складі 18 вагонів евакуює українців до Ужгороду

    Потяг на ужгород у складі 18 вагонів буде поданий на посадку о 22:32

    «Укрзалізниця» пускає ще один евакуаційний рейс із Одеси. Про це компанія повідомляє в Telegram.

    «Поїзд №238/237 Одеса-Ужгород у складі 18 вагонів буде поданий на посадку о 22:32», – йдеться у повідомленні.

    Раніше «Укрзалізниця» викрила двох провідників, які брали гроші з біженців за місця в евакуаційних поїздах. Недобросовісних провідників вже звільнили. Зараз матеріали передаються в правоохоронні органи.

    Нагадаємо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: Одеса Укрзалізниця потяг Ужгород
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    «Укрзалізниця» сьогодні ввечері відправить ще один евакуаційний потяг з Одеси