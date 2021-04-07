«Укрзалізниця» відновлює сполучення Львів-Рівне: розклад руху потягів

із зупинками на станціях Підзамче, Броди, Дубно та Здолбунів

Потяг курсуватиме із зупинками на станціях Підзамче, Броди, Дубно та Здолбунів

З Рівного поїзд вирушатиме о 6:45 і прибуватиме до Львова о 9:35

Із 9 квітня «Укрзалізниця» відновлює рух регіональних поїздів між обласними центрами Львівщини та Рівненщини, що курсуватимуть із зупинками на станціях Підзамче, Броди, Дубно та Здолбунів. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Поїзд №804/803 сполученням Рівне – Львів вирушатиме зі ст. Рівне о 06:45, Здолбунів 06:58-07:00, Дубно 07:32-07:34, Броди 08:16-08:18, Підзамче 09:22-09:23, прибуватиме у Львів о 09:35.

Поїзд №806/805 сполученням Львів – Рівне вирушатиме зі Львова о 16:31, Підзамче 16:41-16:42, Броди 17:44-17:46, Дубно 18:26-18:28, Здолбунів 19:01-19:03, прибуватиме в Рівне о 19:16.

Залізничники нагадують пасажирам про необхідність дотримуватися правил протиепідемічної безпеки на вокзалах і в поїздах: вдягати маску, користуватися антисептиками, дотримуватися соціальної дистанції тощо.

Напередодні «Укрзалізниця» показала, як проводяться рейди проти «безмасочників». Компанія повідомила, що контроль за дотриманням масочного режиму буде посилений.

Раніше cтало відомо, чи потрібна перепустка на експрес до «Борисполя». «Укрзалізниця» повідомила, що поїзд продовжує перевозити пасажирів без змін у розкладі.

Тим часом у Хмельницькій області будуть призупинені усі внутрішньообласні регулярні пасажирські перевезення автомобільним та залізничним транспортом. Таке рішення прийняла обласна комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій.