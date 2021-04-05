Стало відомо, чи потрібна перепустка на експрес до «Борисполя»

Крім залізничного експресу, без спецперепусток до аеропорту можна буде добратися автобусом

Kyiv Boryspil Express продовжує курсувати без обмежень та зміни графіку руху

Дія спецперепусток на громадський транспорт, які введені у Києві сьогодні, 5 квітня, не поширюється на поїздки експресом до Міжнародного аеропорту «Бориспіль». Про це йдеться в повідомленні аеропорту на його сторінці у Facebook.

««Укрзалізниця» повідомила, що потяг продовжує перевозити пасажирів без змін у розкладі. Для того, щоб скористатися поїздом спецперепустки не потрібні», – йдеться в повідомленні.

Такий режим збережеться на весь час посилених обмежень на транспорті в Києві з 5 по 16 квітня. З розкладом руху експреса можна ознайомитися на сайті.

Також продовжує виконувати рейси і перевозити пасажирів автобус №322 (Sky bus). Для того, щоб скористатись автобусом спецперепустка не потрібна.

Раніше стало відомо, що попри перебування міста в «червоній» карантинній зоні, чинний розклад руху по Києву та області поїздів «Укрзалізниці» залишається без змін. До того, як Державна або регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не ухвалять інше рішення, поїзди виконують посадку та висадку пасажирів у столиці.

Із червня минулого року Kyiv Boryspil Express крім «Київ-Пасажирського» та «Дарниці» почав робити зупинку на платформі «Видубичі».

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу показав, як виглядатимуть спецперепустки на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень в спеціальному режимі, та розказав, кому їх видаватимуть.

Загалом планувалося роздати близько 400 тисяч перепусток, однак у перший день локдауну було додатково виготовлено ще 100 тисяч штук.

Крім того КМДА додатково повідомила, що заяви від фізичних осіб на отримання перепусток прийматися не будуть.

У пʼятницю, 2 квітня, Департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся до правоохоронців з приводу появи в інтернеті оголошень щодо продажу спецквитків.

Сьогодні Київська міська прокуратура повідомила про затримання 18-річної киянки, що продавала спецперепустку за 200 гривень.

Крім того, Офіс президента назвав недопустимою ситуацію у Києві через те, що документи для проїзду не змогли вчасно отримати всі працівники критичної інфраструктури міста.