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    Стало відомо, чи потрібна перепустка на експрес до «Борисполя»

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    Крім залізничного експресу, без спецперепусток до аеропорту можна буде добратися автобусом - Стало відомо, чи потрібна перепустка на експрес до «Борисполя»
    Крім залізничного експресу, без спецперепусток до аеропорту можна буде добратися автобусом
    Фото: Аеропорт Бориспіль

    Kyiv Boryspil Express продовжує курсувати без обмежень та зміни графіку руху

    Дія спецперепусток на громадський транспорт, які введені у Києві сьогодні, 5 квітня, не поширюється на поїздки експресом до Міжнародного аеропорту «Бориспіль». Про це йдеться в повідомленні аеропорту на його сторінці у Facebook.

    ««Укрзалізниця» повідомила, що потяг продовжує перевозити пасажирів без змін у розкладі. Для того, щоб скористатися поїздом спецперепустки не потрібні», – йдеться в повідомленні.

    Такий режим збережеться на весь час посилених обмежень на транспорті в Києві з 5 по 16 квітня. З розкладом руху експреса можна ознайомитися на сайті.

    Також продовжує виконувати рейси і перевозити пасажирів автобус №322 (Sky bus). Для того, щоб скористатись автобусом спецперепустка не потрібна.

    Раніше стало відомо, що попри перебування міста в «червоній» карантинній зоні, чинний розклад руху по Києву та області поїздів «Укрзалізниці» залишається без змін. До того, як Державна або регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не ухвалять інше рішення, поїзди виконують посадку та висадку пасажирів у столиці.

    Із червня минулого року Kyiv Boryspil Express крім «Київ-Пасажирського» та «Дарниці» почав робити зупинку на платформі «Видубичі».

    Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу показав, як виглядатимуть спецперепустки на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень в спеціальному режимі, та розказав, кому їх видаватимуть.

    Загалом планувалося роздати близько 400 тисяч перепусток, однак у перший день локдауну було додатково виготовлено ще 100 тисяч штук.

    Крім того КМДА додатково повідомила, що заяви від фізичних осіб на отримання перепусток прийматися не будуть.

    У пʼятницю, 2 квітня, Департамент транспортної інфраструктури КМДА звернувся до правоохоронців з приводу появи в інтернеті оголошень щодо продажу спецквитків.

    Сьогодні Київська міська прокуратура повідомила про затримання 18-річної киянки, що продавала спецперепустку за 200 гривень.

    Крім того, Офіс президента назвав недопустимою ситуацію у Києві через те, що документи для проїзду не змогли вчасно отримати всі працівники критичної інфраструктури міста.

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    Теги: Київ громадський транспорт Аеропорт Бориспіль Укрзалізниця потяг документи транспорт
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