У Львові водій замість документів пропонував патрульним ковбасу (відео)

Водій був настільки п'яний, що не зміг знайти документи

Водій був настільки п'яний, що не зміг знайти документи

Патрульні склали на чоловіка протокол за водіння у нетверезому вигляді

У Львові патрульні поліцейські виявили нетверезого водія, який замість документів запропонував їм ковбасу. Про це повідомляється в спільноті Pitbull Lviv у Facebook.

Зазначається, що інцидент стався 5 квітня пізно ввечері на вулиці Під Голоско. В оперативному чаті патрульним поліцейським надійшло повідомлення, що біля магазину «Рукавичка» помітили автомобіль «Жигулі» бежевого кольору, водій якого, ймовірно, був нетверезим.

«Вже за декілька хвилин його зупинили патрульні. Водій був настільки п’яний, що не зміг знайти документи, а натомість пред’явив патрульним ковбасу, яку щойно купив у магазині. Стан «героя» не дозволив йому пройти огляд – продути «Драгер» він фізично не зміг, а їхати в лікарню відмовився, щоби не заразитись коронавірусом», – йдеться в дописі.

Згодом користувачі спільноти уточнили, що ковбаса була нарізана слайсами й запакована. Коли п’яний чоловік таки знайшов документи, то ковбасу поскладав у гаманець.

У пресслужбі патрульної поліції Львівської області повідомили, що водію, затриманому п’яним за кермом, 52 роки. На нього склали постанову за ст. 130 КУпАП – керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

У вівторок, 6 квітня, біля Кривого Рогу Дніпропетровської області електричка протаранила авто поліції. У ДТП, попередньо, серйозних травм ніхто не отримав.