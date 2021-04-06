«Укрзалізниця» почала рейди проти «безмасочників»

Під час перших рейдів були проінспектовані поїзди № 142 Бахмут-Львів та № 724 Київ-Харків

«Укрзалізниця» також повідомила, що контроль за дотриманням масочного режиму буде посилений

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» й Національна поліція України проводять спеціальні рейди з перевірки дотримання карантинних вимог на вокзалах і в поїздах. Про це повідомили в пресслужбі УЗ із посиланням на виконувача обов’язків голови правління компанії Івана Юрика.

«Ми дотримуємося всіх карантинних обмежень та заходів, прагнемо забезпечити максимальний комфорт і водночас максимальну безпеку під час пасажирських перевезень. Саме тому спільно з Національною поліцією ми посилили контроль за дотриманням карантинних вимог у пасажирських поїздах і на об’єктах залізничного транспорту», – розповів Юрик.

Зазначається, що під час перших рейдів були проінспектовані поїзди № 142 Бахмут-Львів, № 724 Київ-Харків, а також експрес № 831 Бориспіль-Київ.

«Правоохоронці обмежилися складанням тільки одного протоколу про адміністративне порушення для пасажира на вокзалі, який відмовлявся від носіння маски, але попередили понад 20 пасажирів у вагонах, маски на яких були надіті неправильно», – сказано в повідомленні.

«Укрзалізниця» також повідомила, що контроль за дотриманням масочного режиму буде посилений.

Компанія інформуватиме пасажирів про небезпеку Covid-19 на табло й екранах вокзалів, аудіосповіщеннями та масштабною кампанією у вагонах.

Директор філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський також повідомив, за яким номером можна телефонувати для повідомлення про зафіксоване порушення. «Якщо ви бачите такі порушення, негайно звертайтеся на гарячу лінію 0–800–50–3222. Ми здатні уникнути повної зупинки залізничного руху, тільки зробивши поїзда зразковою територією безпеки», – сказав він.

Раніше cтало відомо, чи потрібна перепустка на експрес до «Борисполя». «Укрзалізниця» повідомила, що поїзд продовжує перевозити пасажирів без змін у розкладі.