Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров

Умєров: Україна підходить до цього процесу з чітким розумінням своїх інтересів

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що консультації з високопосадовцями Сполучених Штатів Америки щодо параметрів майбутньої мирної угоди пройдуть у Швейцарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рустема Умєрова.

«Цими днями у Швейцарії за участі європейських партнерів розпочинаємо консультації між високопосадовцями України та США щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди», — заявив Умєров.

Секретар РНБО підкреслив, що цей діалог є черговим етапом, покликаним «узгодити бачення подальших кроків».

Україна підходить до цього процесу «з чітким розумінням своїх інтересів» та буде діяти відповідально й професійно.

Умєров високо оцінив готовність американської сторони до предметної розмови, що є важливим для забезпечення національної безпеки України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав Указ №854/2025 від 22 листопада 2025 року про утворення офіційної делегації для участі у переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру. Нова делегація уповноважена вести переговори як з США та іншими міжнародними партнерами, так і з представниками Російської Федерації.