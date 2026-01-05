Водохресний святвечір: прикмети та заборони

Водохресний святвечір – це останній день перед великим святом Хрещення Господнього. Водохресний святвечір або Навечір'я Хрещення Господнього відзначають 5 січня.

Вважається, що Водохресний святвечір це вечір-приготування перед головним святом. Назва «святвечір» пов'язана з традицією особливого вечірнього богослужіння, а також з постом і скромною вечерею.

Впродовж 5 січня віряни дотримуються одноденного посту. Вони відмовляються від молочних продуктів, м’яса та яєць. У цей день повнолітні нічого не їли аж до настання темряви. А коли на небі з’являлась перша зірка, вони накривали святковий стіл.

Обов’язковою стравою, яка має бути на столі, є голодна або бідна кутя. Всі страви, які готують напередодні Водохреща, повинні бути пісними. Тому господині готують пісний борщ, голубці з грибами, вареники з картоплею або ж капустою, узвар тощо.

Традиційно в цей вечір чи наступного дня освячують воду у річках, ставках або спеціальних резервуарах, вирубуючи в кризі хрест.

У Водохресний святвечір існує декілька заборон:

У Водохресний святвечір заборонено сваритися, ображати інших або розпочинати конфлікти. Вважається, що це може зіпсувати не лише святвечір, а й увесь наступний рік.

Не рекомендується виконувати важку домашню або фізичну роботу, наприклад, прати, шити, прибирати чи займатися ремонтом. Це час для молитви, духовного очищення та підготовки до свята.

Не треба впускати додому незнайомців, брати подарунки від малознайомих людей.

Гучні гуляння, танці, співи (крім колядок) та подібні розваги вважаються недоречними, оскільки святвечір має бути зосереджений на молитві та пості.

Не варто брати чи давати гроші у борг.

У Водохресний святвечір існує багато прикмет і вірувань:

Якщо у Водохресний святвечір побачити, як на небі падає зірка – це ознака, що здійсниться найзаповітніше бажання.

Вважається, що в цей день небо «відкривається», і будь-яка молитва буде почута. Це особливо важливо для тих, хто молиться щиро.

Якщо випадково пролити воду під час вечері – рік буде щедрим на радості та подарунки.

Усі гроші в домі потрібно тримати у порядку – це приверне фінансовий успіх.

Дівчата вірили, що у Водохресний святвечір можна побачити майбутнього чоловіка, якщо постити і щиро молитися.

Якщо хтось у родині захворів, у цей день потрібно випити освяченої води – це допоможе швидше одужати.

Водохресний святвечір – це час для молитви, внутрішнього очищення та єднання з родиною. Уважне дотримання традицій допомагає зберегти гармонію та залучити Божу благодать.

Нагадаємо, що за новим церковним календарем православні віряни та греко-католики відзначають Водохреще 6 січня. У 2026 році Водохреще припадає на вівторок.