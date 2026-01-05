Головна Новини
search button user button menu button

Водохресний святвечір: прикмети та заборони

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Водохресний святвечір або Навечір'я Хрещення Господнього відзначають 5 січня
фото з відкритих джерел

Водохресний святвечір  – це останній день перед великим святом Хрещення Господнього. Водохресний святвечір або Навечір'я Хрещення Господнього відзначають 5 січня.

Вважається, що Водохресний святвечір це вечір-приготування перед головним святом. Назва «святвечір» пов'язана з традицією особливого вечірнього богослужіння, а також з постом і скромною вечерею.

Впродовж 5 січня віряни дотримуються одноденного посту. Вони відмовляються від молочних продуктів, м’яса та яєць. У цей день повнолітні нічого не їли аж до настання темряви. А коли на небі з’являлась перша зірка, вони накривали святковий стіл.

Обов’язковою стравою, яка має бути на столі, є голодна або бідна кутя. Всі страви, які готують напередодні Водохреща, повинні бути пісними. Тому господині готують пісний борщ, голубці з грибами, вареники з картоплею або ж капустою, узвар тощо.

Традиційно в цей вечір чи наступного дня освячують воду у річках, ставках або спеціальних резервуарах, вирубуючи в кризі хрест.

У Водохресний святвечір існує декілька заборон:

  • У Водохресний святвечір заборонено сваритися, ображати інших або розпочинати конфлікти. Вважається, що це може зіпсувати не лише святвечір, а й увесь наступний рік.
  • Не рекомендується виконувати важку домашню або фізичну роботу, наприклад, прати, шити, прибирати чи займатися ремонтом. Це час для молитви, духовного очищення та підготовки до свята.
  • Не треба впускати додому незнайомців, брати подарунки від малознайомих людей.
  • Гучні гуляння, танці, співи (крім колядок) та подібні розваги вважаються недоречними, оскільки святвечір має бути зосереджений на молитві та пості.
  • Не варто брати чи давати гроші у борг.

У Водохресний святвечір існує багато прикмет і вірувань: 

  • Якщо у Водохресний святвечір побачити, як на небі падає зірка – це ознака, що здійсниться найзаповітніше бажання.
  • Вважається, що в цей день небо «відкривається», і будь-яка молитва буде почута. Це особливо важливо для тих, хто молиться щиро.
  • Якщо випадково пролити воду під час вечері – рік буде щедрим на радості та подарунки.
  • Усі гроші в домі потрібно тримати у порядку – це приверне фінансовий успіх.
  • Дівчата вірили, що у Водохресний святвечір можна побачити майбутнього чоловіка, якщо постити і щиро молитися.
  • Якщо хтось у родині захворів, у цей день потрібно випити освяченої води – це допоможе швидше одужати.

Водохресний святвечір – це час для молитви, внутрішнього очищення та єднання з родиною. Уважне дотримання традицій допомагає зберегти гармонію та залучити Божу благодать.

Нагадаємо, що за новим церковним календарем православні віряни та греко-католики відзначають Водохреще 6 січня. У 2026 році Водохреще припадає на вівторок.

Читайте також:

Теги: свята українці водохреще релігія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 грудня, 2025, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 1 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 січня 2026: традиції та молитва
31 грудня, 2025, 22:00
Державні та міжнародні свята у січні 2026: як відпочиватимуть українці на новорічні свята
Державні та міжнародні свята у січні 2026: як відпочиватимуть українці на новорічні свята
30 грудня, 2025, 21:30
«Фтизіатри переходять у пульмонологи». Україна копіює європейський підхід лікування туберкульозу
«Фтизіатри переходять у пульмонологи». Україна копіює європейський підхід лікування туберкульозу Здоров’я нації
16 грудня, 2025, 20:30
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 2025, 00:00
Чоловіки автоматично отримуватимуть статус призовника, коли їм виповнюється 18 років
Уряд запроваджує автоматичний військовий облік із 18 років
13 грудня, 2025, 17:56
ЦВК повідомила про складнощі підрахунку українців за кордоном
Мільйони українців за кордоном ускладнюють точний підрахунок виборців – ЦВК
22 грудня, 2025, 15:00
Польща примусово видворила 24 українця
Польща видворила майже 180 іноземців. Скільки серед них українців
22 грудня, 2025, 22:08
Данча є авторкою найкращого результату для України на чемпіонатах світу, виборовши друге місце у 2019 році
Данча зупинилася за крок до п'єдесталу на етапі Кубка світу
20 грудня, 2025, 21:22

Новини

Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua