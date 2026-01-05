Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Водохресний святвечір – це останній день перед великим святом Хрещення Господнього. Водохресний святвечір або Навечір'я Хрещення Господнього відзначають 5 січня.
Вважається, що Водохресний святвечір це вечір-приготування перед головним святом. Назва «святвечір» пов'язана з традицією особливого вечірнього богослужіння, а також з постом і скромною вечерею.
Впродовж 5 січня віряни дотримуються одноденного посту. Вони відмовляються від молочних продуктів, м’яса та яєць. У цей день повнолітні нічого не їли аж до настання темряви. А коли на небі з’являлась перша зірка, вони накривали святковий стіл.
Обов’язковою стравою, яка має бути на столі, є голодна або бідна кутя. Всі страви, які готують напередодні Водохреща, повинні бути пісними. Тому господині готують пісний борщ, голубці з грибами, вареники з картоплею або ж капустою, узвар тощо.
Традиційно в цей вечір чи наступного дня освячують воду у річках, ставках або спеціальних резервуарах, вирубуючи в кризі хрест.
У Водохресний святвечір існує декілька заборон:
- У Водохресний святвечір заборонено сваритися, ображати інших або розпочинати конфлікти. Вважається, що це може зіпсувати не лише святвечір, а й увесь наступний рік.
- Не рекомендується виконувати важку домашню або фізичну роботу, наприклад, прати, шити, прибирати чи займатися ремонтом. Це час для молитви, духовного очищення та підготовки до свята.
- Не треба впускати додому незнайомців, брати подарунки від малознайомих людей.
- Гучні гуляння, танці, співи (крім колядок) та подібні розваги вважаються недоречними, оскільки святвечір має бути зосереджений на молитві та пості.
- Не варто брати чи давати гроші у борг.
У Водохресний святвечір існує багато прикмет і вірувань:
- Якщо у Водохресний святвечір побачити, як на небі падає зірка – це ознака, що здійсниться найзаповітніше бажання.
- Вважається, що в цей день небо «відкривається», і будь-яка молитва буде почута. Це особливо важливо для тих, хто молиться щиро.
- Якщо випадково пролити воду під час вечері – рік буде щедрим на радості та подарунки.
- Усі гроші в домі потрібно тримати у порядку – це приверне фінансовий успіх.
- Дівчата вірили, що у Водохресний святвечір можна побачити майбутнього чоловіка, якщо постити і щиро молитися.
- Якщо хтось у родині захворів, у цей день потрібно випити освяченої води – це допоможе швидше одужати.
Водохресний святвечір – це час для молитви, внутрішнього очищення та єднання з родиною. Уважне дотримання традицій допомагає зберегти гармонію та залучити Божу благодать.
Нагадаємо, що за новим церковним календарем православні віряни та греко-католики відзначають Водохреще 6 січня. У 2026 році Водохреще припадає на вівторок.
