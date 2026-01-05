В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026

У південних, в більшості центральних та східних областей країни сніг та дощ

Сьогодні, 5 січня, в Україні хмарно, очікується сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У південних, вночі і в більшості центральних та східних областей, вдень і на південному заході країни сніг та дощ, на решті території без опадів. На дорогах (крім півдня) місцями ожеледиця. Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов'ї вночі місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, (на півночі Лівобережжя до 14° морозу), вдень 1-6° морозу, на півдні та південному сході країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

Прогноз погоди на 5 січня Укргідрометцентр

У понеділок, 5 січня, у Києві хмарно, без опадів. По області на дорогах місцями ожеледиця Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с. Температура по Київщині вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу, у столиці вночі 8-10° морозу, вдень 3-5° морозу.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зима. Очікується значне зниження температури, особливо у нічні години, та посилення опадів у вигляді снігу. Найхолоднішими стануть дні після Водохреща.