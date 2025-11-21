Головна Світ Політика
Білий дім заявив, що США ведуть однакові переговори з Україною і Росією щодо мирного процесу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Левітт заявила, що спецпосланець президента США Стів Віткофф та державний секретар США Марко Рубіо протягом місяця працювали над «мирним планом»
Прессекретарка також зауважила, що американський лідер Дональд Трамп «стає дедалі більш розчарованим обома сторонами»

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що спецпосланець президента США Стів Віткофф та державний секретар США Марко Рубіо протягом місяця працювали над «мирним планом» та контактували однаково з Росією та Україною, щоб зрозуміти, «на що ці країни готові піти», пише «Главком».

«Я не буду вдаватися в деталі цього плану, оскільки він ще опрацьовується і перебуває у стані змін, але Президент підтримує цей план. Це хороший план як для Росії, так і для України, і ми вважаємо, що він має бути прийнятним для обох сторін», – сказала вона.

Прессекретарка також зауважила, що американський лідер Дональд Трамп «стає дедалі більш розчарованим обома сторонами цієї війни: як Росією, так і Україною через їхню відмову досягнути мирної угоди».  

«Попри це він і його команда залишаються непохитними у прагненні покласти край цій війні», – підсумувала Лівітт.

Що відомо про «мирний план» США щодо російсько-української війни

Американська делегація передала Україні свій план завершення російсько-української війни. Зеленський окреслив американцям принципові позиції України та найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Народний депутат опублікував всі можливі пункти. Основними положеннями цього плану є безпека та політика, території, військові питання, економіка, енергетика, відбудова, гуманітарні питання, вибори, гарантії безпеки, реінтеграція Росії у міжнародну політику.

Американські посадовці заявили, що деякі пункти «мирного плану» США для України ще не остаточні і «майже напевно» будуть змінені. 

Велика Британія підтримує Україну у переговорах щодо американської ініціативи миру та наголошує, що тільки український народ має визначати своє майбутнє.

Європейські країни у четвер виступили проти мирного плану США для України, який вимагатиме від Києва відмовитися від більшої частини території та частково роззброїтися. 

За даними The Financial Times, президент США Дональд Трамп встановив президенту України Володимиру Зеленському тижневий дедлайн для підписання мирної угоди з Росією. США хочуть завершити війну в Україні до кінця 2025 року, і планують презентувати мирну угоду в Москві вже до початку грудня.

