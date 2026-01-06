Головна Новини
В Україні хмарно: погода на 6 січня

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
В Україні хмарно: погода на 6 січня
У Києві хмарно
На півдні країни помірний мокрий сніг та дощ

Сьогодні, 6 січня, в Україні хмарно, очікується сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

На півдні країни вночі помірний мокрий сніг та дощ, вдень невеликий дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла. На решті території сніг, мокрий сніг, у центральних, вдень і в північних та східних областях з дощем, ожеледь, на дорогах ожеледиця, на Одещині, вдень і в більшості центральних та північних областей туман; температура вночі 3-8° морозу, у північних і північно-східних областях 9-14° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. Вітер в країні переважно південно-східний, 7-12 м/с.

У вівторок, 6 січня, у Києві хмарно. Вночі сніг, вдень мокрий сніг та дощ. Вранці та вдень туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі 9-14° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у столиці вночі близько 10° морозу, вдень 0-2° морозу.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зима. Очікується значне зниження температури, особливо у нічні години, та посилення опадів у вигляді снігу. Найхолоднішими стануть дні після Водохреща. 

