Україну на переговорах представлятимуть дев'ять високопосадовців: хто увійшов до делегації

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Указ дозволяє главі делегації вносити зміни до її складу за погодженням з президентом
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Створено делегацію для переговорів про мир, яка представлятиме інтереси України на майбутніх переговорах

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №854/2025 від 22 листопада 2025 року про утворення офіційної делегації для участі у переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру. Нова делегація уповноважена вести переговори як з США та іншими міжнародними партнерами, так і з представниками Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ президента.

Главою делегації призначено Андрія Єрмака, Керівника Офісу Президента України.

До складу увійшли ключові представники військового та безпекового блоку держави:

  • Рустем Умєров – Секретар Ради національної безпеки і оборони України.
  • Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
  • Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу Збройних Сил України.
  • Олег Іващенко – Голова Служби зовнішньої розвідки України.
  • Олександр Поклад – заступник Голови Служби безпеки України.
  • Також до складу делегації включено Сергія Кислицю (перший заступник Міністра закордонних справ) та інших високопосадовців.

Указ дозволяє главі делегації вносити зміни до її складу за погодженням з президентом, а також залучати експертів та працівників державних органів для забезпечення ефективної роботи.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.

До слова, Європейський Союз вважає оприлюднений план адміністрації президента США для зупинення війни в Україні «дуже поганим». Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що нова мирна угода, яку пропонує США, є лише переліком пунктів, які мають догодити та задовільнити російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.

Теги: переговори указ Володимир Зеленський Кирило Буданов Андрій Єрмак Рустем Умєров Андрій Гнатов Олег Іващенко Сергій Кислиця

