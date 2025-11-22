Україну на переговорах представлятимуть дев’ять високопосадовців: хто увійшов до делегації

Указ дозволяє главі делегації вносити зміни до її складу за погодженням з президентом

Створено делегацію для переговорів про мир, яка представлятиме інтереси України на майбутніх переговорах

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №854/2025 від 22 листопада 2025 року про утворення офіційної делегації для участі у переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру. Нова делегація уповноважена вести переговори як з США та іншими міжнародними партнерами, так і з представниками Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ президента.

Главою делегації призначено Андрія Єрмака, Керівника Офісу Президента України.

До складу увійшли ключові представники військового та безпекового блоку держави:

Рустем Умєров – Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу Збройних Сил України.

Олег Іващенко – Голова Служби зовнішньої розвідки України.

Олександр Поклад – заступник Голови Служби безпеки України.

Також до складу делегації включено Сергія Кислицю (перший заступник Міністра закордонних справ) та інших високопосадовців.

Указ дозволяє главі делегації вносити зміни до її складу за погодженням з президентом, а також залучати експертів та працівників державних органів для забезпечення ефективної роботи.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.

До слова, Європейський Союз вважає оприлюднений план адміністрації президента США для зупинення війни в Україні «дуже поганим». Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією США, заявив, що нова мирна угода, яку пропонує США, є лише переліком пунктів, які мають догодити та задовільнити російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.