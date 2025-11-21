Зеленський обговорив з Рютте мирний план США для України

Головна Країна Політика
Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент: Українці більше за всіх у світі хочуть закінчення цієї війни
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент про переговори з генсеком НАТО: Обговорили наявні дипломатичні можливості та план, запропонований американською стороною

Сьогодні, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Марк висловив співчуття у зв’язку з жахливою атакою Росії по Тернополю. Загинула 31 людина, серед них шестеро дітей. Пошуково-рятувальні роботи на місці цієї трагедії досі тривають», – наголосив президент.

Зеленський додав, що українці найбільше за всіх у світі хочуть закінчення війни. «Обговорили наявні дипломатичні можливості та план, запропонований американською стороною. Ми готові працювати швидко й конструктивно, щоб він спрацював. Координуємо спільні наступні кроки. Дякую за підтримку!», – сказав він.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Як повідомлялося, США чинять тиск на Україну, вимагаючи погодитися на рамки мирної угоди з РФ, і погрожують припинити постачання розвідданих та військової допомоги, якщо Київ не підпише угоду в стислий термін.

