Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках

Водохреще, або Богоявлення, святкується 6 січня і є одним з найбільших християнських свят

6 січня 2026 року православні віряни та греко-католики відзначають Водохреще. Хрещення Господнє, або Водохреще чи Йордан – одне з головних церковних свят зими.

Свято Водохреща традиційно пов'язане з ритуалом занурення у воду. У цей день віряни вірять, що вода набуває особливої сили і може очистити не лише фізичний бруд, але й духовний. Окрім ритуалу омовіння, в цей день у церквах відбувається освячення води, яку можна взяти додому для благословення. Цього року традиційні купання в річках можуть бути обмежені через війну в країні. Однак освячену воду можна отримати в будь-якому храмі.

«Главком» підготував для вас привітання з Водохрещем у прозі, віршах та листівках.

Привітання з Водохрещем у прозі

Вітаю з Хрещенням! Бажаю, щоб щасливою була твоя стежка, аби на ній зустрічались лише добрі люди та великі можливості. І нехай у цей день вода тебе оздоровить та збадьорить, а небесне сяйво вкаже, де живе любов та радість.

***

Вітаю вас з великим днем – з Хрещенням Господнім! Бажаю щоб ви, вмиваючись святою водою, змили з себе все погане, все зайве, зігріли душу і тіло. Нехай це зігріваюче душу свято подарує вам міцне здоров’я і ясні, чисті думки!

***

Нехай у свято Водохреща чиста свята вода змиє печалі і негаразди. Миру в вашому домі, тепла в серці, рідних людей поруч і віри в те, що все в житті складеться просто чудово!

***

Нехай це світле свято принесе у ваше життя мир, любов та благодать. Нехай свята вода змиє всі печалі, дарує чистоту душі та оновлення серця. Бажаю здоров’я, міцної віри, душевної гармонії та тепла. Нехай ангели оберігають ваш дім, а Бог спрямовує ваші кроки до світла та добра. З Хрещенням Господнім! Нехай цей день буде сповнений радістю, спокоєм та світлими надіями!

***

Від щирого серця вітаю зі світлим християнським святом Водохрещем. Це свято символізує очищення від усього нещирого і недоброго. Це свято світлих та нових починань. Христос Хрещається!

***

У день Хрещення Христового хочеться побажати вам тільки світлого, справжнього, чистого. Нехай все погане проходить повз, а все хороше – чекає біля дверей. Добра, променистого сонця, відданих і справжніх друзів поруч. Регулярного везіння, творчих ідей та веселих свят!

***

Вітаю з Йорданом і від душі бажаю опустити на саме дно ополонки всі свої печалі, а далі – з чистою надією, вільною душею, міцною вірою і справжньою любов'ю продовжувати свій шлях, наповнюючи світ близьких і свій внутрішній світ радістю. Бажаю здоров'я міцного, достатку і добра!

Привітання з Водохрещем у віршах

Янгол хай охороняє,

І Господь благословляє.

Радості та благодаті,

Щастя щоб було у хаті!

***

Хай ангел торкнеться вас ніжно крилом,

Зігріє щедрівка вам серце теплом,

Хай радість, достаток наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос Хрещається!

***

Нехай Хрещення Господнє в хату,

Радості Вам принесе багато,

Розбудить приспані надії,

Добром і щастям Вас засіє,

Водицею окропить та любов'ю,

І подарує вам міцне здоров'я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

***

Вода хвилюється, цілющою стає,

Добром, любов’ю заблищить краплина,

Всьому навколо сили додає –

Із серця радість, наче пісня лине.

***

Перед Богоявленням Христа,

Дається вам вода Свята.

Хай Свята водичка

Скропить ваші личка,

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати,

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

І всю Україну!

Колись на світанні,

Сам Христос хрестився

У ріці Йордані!

***

Нехай Господнє Хрещення у хату

Принесе вам щастячка багато,

Розбурхає у кожному надії,

А щастям та добром весь дім засіє,

Нехай водиця вас окропить любов’ю,

А діточкам та дорослим подарує здоров’я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

