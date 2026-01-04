Головна Новини
В Україні хмарно: погода на 4 січня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні хмарно: погода на 4 січня
У Києві хмарно
фото: glavcom.ua

На півдні, сході, і в центральних областях України мокрий сніг та дощ

Сьогодні, 4 січня, в Україні хмарно, очікується мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

На півдні, сході, вдень і в центральних областях мокрий сніг та дощ, місцями налипанні мокрого снігу, ожеледь, на решті території без опадів. На дорогах (крім півдня) місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с, на південному сході місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° морозу (в Карпатах 8-13° морозу), вдень 0-5° морозу; на півдні та південному сході вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла, в Криму до 9°.

Прогноз погоди на 4 січня
Прогноз погоди на 4 січня
Укргідрометцентр

У неділю, 4 січня, у Києві хмарно. Без опадів. По області на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу, у столиці вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. На зміну відносно спокійному грудню прийде суттєве похолодання, яке супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Новорічна ніч обіцяє бути морозною, що додасть потужного зимового настрою. 

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
