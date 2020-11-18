Майже погроза Зеленському. УПЦ МП виступила проти візиту патріарха Варфоломія до України

УПЦ МП заявила, що візит Вселенського патріарха Варфоломія до України призведе до «нового витка» релігійного протистояння у державі

Керуючий справами УПЦ МП (РПЦ в Україні) митрополит Антоній назвав запрошення Володимиром Зеленським патріарха Варфоломія до України невиправданим і пригрозив новим витком «релігійного протистояння».

«Президент має турбуватися про внутрішній стан суспільства, про внутрішню ситуацію. Вважаю, що перед тим, як запрошувати керівника релігійної організації з іншої держави, треба було потурбуватися тим, як це сприйме українське суспільство, чи не приведе це до рухів протистояння», – цитує митрополита Антонія прес-служба УПЦ МП.

Представник УПЦ МП додав, що патріарх Варфоломій «незаконно втрутився в релігійну ситуацію в Україні, і це втручання призвело до протистояння, захоплень храмів, до побиття наших парафіян і священнослужителів».

«Ми проти того, щоби Патріарх Варфоломій приїжджав в Україну. Тому, що розуміємо і можна передбачити, що його приїзд слугуватиме не миру в Україні. Президент має про це обов’язково знати і потурбуватися, щоби жодна зовнішня ситуація, приїзд, не призвели до нового витка протистоянь серед віруючих», – заявив ієрарх.

Президент Володимир Зеленський запросив патріарха Варфоломія відвідати України під час офіційного візиту до Фанару 16 жовтня. Патріарх прийняв запрошення президента.

У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ.

Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.

ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.