УПЦ МП переслідує журналістку через бажання, яке вона загадала бажання на дні народження (відео)



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Галина Єреміца, на думку єпархії, образила релігійні почуття вірян та розпалює релігійну ворожнечу

Галина Єреміца під час святкування дня народження загадала бажання зі словами: «Щоб клятий московський патріархат здох раз і назавжди в Україні»

Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ МП заявила про наміри звернутися із заявою до поліції на чернівецьку журналістку Галину Єреміцу, бо вона, на думку єпархії, образила релігійні почуття вірян та розпалює релігійну ворожнечу.

Про це йдеться у дописі єпархії у Facebook.

Автори допису вказали на те, що на сторінці Єреміци у соцмережі оприлюднене її відео, де вона під час святкування свого дня народження, загадує бажання зі словами: «Щоб клятий московський патріархат здох раз і назавжди в Україні». На думку єпархії, цим тостом журналістка образила релігійні почуття вірян.

«У зв’язку з цим, Чернівецько-Буковинська єпархія підготувала для вірян УПЦ Заяву шаблон для звернення до Начальника Головного управління національної поліції в Чернівецькій області - Дмитрієва Анатолія Анатолійовича, - про вчинення кримінального правопорушення та відкриття кримінального провадження щодо журналістки Галини Єреміци», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, наприкінці квітня Чернівецько-Буковинська Консисторія Московської церкви в Україні звернулася до Служби безпеки України з проханням закрити редакцію газети «Молодий буковинець» на повний карантин. Напередодні інформаційний портал molbuk.ua передрукував інформацію сайту «Релігійна правда», який, посилаючись на власні джерела, повідомив про те, що у керівника Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП митрополита Мелетія та ще ряду священнослужителів – пневмонія.

Кореспондент molbuk.ua звернувся до єпархії з проханням прокоментувавти цю ситуацію. Однак у єпархії нічого не відповіли, хоча повідомлення прочитали. Проте, замість того, щоб прокоментувати цю інформацію, архімандрит Никита відвідав редакцію газети «Молодий буковинець», де, знімаючи на відео, демонстративно кашляв на працівників установи і поводився нахабно.