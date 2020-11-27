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    На аукціон виставили онлайн-каву з Кличком і боксерські рукавички

    • Розсилка
    На аукціон виставили онлайн-каву з Кличком і боксерські рукавички

    Кличко надав лот на благодійний аукціон

    Мер Києва Віталій Кличко долучився до збору коштів на лікування та реабілітацію поранених українських захисників.

    «До мене звернулися волонтери з пропозицією надати лот на благодійний аукціон. Це буде не тільки онлайн-спілкування. На переможця вже чекають боксерські рукавички з моїм автографом», — написав мер на своїй сторінці у Facebook.

    Як повідомляють організатори Revived Soldiers Ukraine, онлайн-кава з Віталієм Кличком – лот №10. «Зустріч пройде в онлайн-режимі. Віталій розповість, чого вибрав саме такий напрямок у спорті, як досягнути успіху та яким був його шлях у боксі», — йдеться в описі лоту.

    Стартова вартість — 2000 грн. Крок — 100 грн.

    «Всі кошти, зібрані на аукціоні, будуть інвестовані на утримання реабілітаційного центру в Ірпені Next Step Ukraine, а також підуть на оплату медикаментів і медичних засобів для поранених, травмованих та онкохворих військових і ветеранів України. Оплату потрібно здійснити протягом двох банківських днів. Підтвердженням оплати може бути фото чека з терміналу або скрін з вашого онлайн-банкінгу в коментарях», — зазначили організатори.

    Ставки приймаються до  17:00 27 листопада.

    Нагадаємо, 26 листопада Віталій Кличко презентував самоіронічну книжку своїх ілюстрованих цитат під назвою «Хто не чув, той побачить!». Гроші від продажу книжки підуть у фонд «Майбутній Київ».

    Теги: Віталій Кличко Київ благодійність
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