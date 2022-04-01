У Херсоні зник відомий журналіст, на якого полювали окупанти

Також російські військові затримали брата Костянтина Риженка

У Херсоні зник журналіст Костянтин Риженко. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко.

«НСЖУ поспілкувалася із джерелом, близьким до Костянтина (з міркувань безпеки ім’я не розкриваємо), яке підтверджує, що журналіст відучора не виходить на зв’язок. Джерело вказало, що вдалося зв’язатися із дружиною журналіста, Олександрою, яка розповіла, що за адресами рідних Костянтина у Херсоні одночасно прийшли російські військові. При цьому затримали брата Костянтина», – йдеться у повідомленні.

Раніше на телеграм-каналі Костянтина Риженка зʼявилося відкладене повідомлення. У ньому йшлося про те, що у випадку публікації повідомлення, ймовірно з журналістом «щось трапилося». У повідомленні вказано, що причини можуть бути або технічні, наприклад, втрата звʼязку, або ж публікація повідомлення означатиме, що Костянтина затримали російські військові.

Перед публікацією відкладеного повідомлення, Риженко не публікував повідомлення у своєм телеграм-каналі більше доби.

Водночас видання «Медуза» повідомило, що кілька днів тому Риженко розповів, що його розшукують російські військові.

«Місто у нас не дуже велике, і з початку війни я відстежував російські фейки і спростовував їх. Після цього російські солдати стали ходити по моїх місцях проживання і питати, де можна знайти такого журналіста», – говорив він.

Костянтин Риженко – головний редактор хферсонського сайту новин «Херсон Newscity». Телеграм-канал Риженка має більше 27 тисяч підписників. Крім того з часу окупації Херсона російськими військами журналіст також займався волонтерською діяльністю. Він закликав підтримати херсонських волонтерів у відкладеному повідомленні.

Нагадаємо, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в результаті обстрілів загинуло вже 12 журналістів. Як повідомлялося, війна забрала життя запорізького журналіста, головного редактора Afisha.zp та misto.zp.ua Олега Якуніна.

Журналістка російського видання The Insider Оксана Бауліна загинула під обстрілом у Києві.

Також увечері 12 березня в Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин. 20 березня Батурина випустили з полону. Журналіст розповів, що він усі ці дні майже не їв, кілька днів провів майже без води, окупанти били його, принижували.