Погрожували зрізати ножем шкіру. Журналіст Батурин розповів про полон у рашистів

Журналіст повідомив, що його постійно били

У каховського журналіста Олега Батурина, який провів у полоні російських військових понад тиждень, внаслідок допитів зламано чотири ребра. Про це Олег Батурин розповів в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

За словами Олега, йому погрожували зрізати ножем «всю мою шкіру – щоб я повільно просто вмирав у муках, як вони будуть виколювати мені очі, відрізати вуха, різати кінцівки, якщо захочуть, то вони мене розстріляють, але вони хочуть, аби я дуже мучився».

Журналіст повідомив, що його постійно били. «Вони мене били під час затримання, під час перевезення до Нової Каховки й під час перебування в будівлі поліції Нової Каховки. І під час першого допиту, коли мене затягнули в кабінет міського голови, – там теж били. Я потім звертався до лікарів, потім мене обстежували на комп’ютерному томографі – я потрапив до гарних лікарів. Як виявилося буквально тиждень тому, встановили діагноз, що в мене перелом чотирьох ребер. У висновку лікаря вказано, що це виключно від удару тупим предметом», – розповів Батурин.

Зараз журналіст намагається відновити свій фізичний, а навіть більше психологічний стан після пережитого.

Також Олег Батурин повідомив, що він виїхав на підконтрольну Україні територію. Йому це вдалося зробити лише з третьої спроби.

«Але я просто впевнений, що надалі, коли б у них просто дійшли руки до мене, коли б вони згадали про мене, про мою діяльність – виплило б те, що я розповідав відкрито про те, що зі мною сталося, давав інтерв'ю, – я впевнений, що вони б прийшли до мене ще раз. І наслідки були б зовсім іншими. І ми бачимо також те, що до деяких людей вони приходять і двічі, і тричі. І вони працюють за такими методами», – зазначив Олег.

Як повідомлялося, 20 березня російські окупанти відпустили з полону українського журналіста Олега Батурина. Вороги утримували його майже вісім днів.

Нагадаємо, увечері 12 березня в Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин.

За словами рідних, приблизно о 16:00 Батурину зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції, розташованої неподалік будинку журналіста.

У нещодавньому інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» Батурин розповідав, що фізична відсутність російських військових у Каховці «не говорить про те, що їхніх агентів якихось тут може не бути». «Вони дуже слідкують за тим, що тут відбувається», – додав він.