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    Ураган повикорчовував дерева в Кам'янці-Подільському (фото)

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    Буревій наробив великої шкоди - Ураган повикорчовував дерева в Кам'янці-Подільському (фото)
    Буревій наробив великої шкоди
    Фото: Alex Haiduk/Facebook

    Після стихії жителі міста сидять без світла

    Кам’янцем-Подільським пройшов потужний буревій, який добряче похазяйнував на території міста. Про це на сторінці в Facebook написав директор Кам’янець-Подільського державного музею-заповідника Alex Haiduk.

    Він показав фото, де видно, що буревій поламав дерева в парку та наробив великої шкоди. Також відомо, що після стихії місцеві жителі сидять без світла.

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    Ураган повикорчовував дерева в Кам'янці-Подільському (фото)
    Ураган повикорчовував дерева в Кам'янці-Подільському (фото)
    Ураган повикорчовував дерева в Кам'янці-Подільському (фото)

    Додамо, що буревій, який ввечері 5 серпня пронісся над Кам’янцем-Подільський Хмельницької області, зачепив стародавню фортецю і зірвав накриття башти Ласької.

    Нагадаємо, циклон принесе шквали та грози: прогноз погоди на 6 серпня.

    Раніше стало відомо, що 5-6 серпня Україну заливатимуть потужні зливи з грозами (відеопрогноз).

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    Теги: Хмельниччина ураган буревій
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    Ураган повикорчовував дерева в Кам'янці-Подільському (фото)