Ураган повикорчовував дерева в Кам'янці-Подільському (фото)

Після стихії жителі міста сидять без світла

Кам’янцем-Подільським пройшов потужний буревій, який добряче похазяйнував на території міста. Про це на сторінці в Facebook написав директор Кам’янець-Подільського державного музею-заповідника Alex Haiduk.

Він показав фото, де видно, що буревій поламав дерева в парку та наробив великої шкоди. Також відомо, що після стихії місцеві жителі сидять без світла.

Додамо, що буревій, який ввечері 5 серпня пронісся над Кам’янцем-Подільський Хмельницької області, зачепив стародавню фортецю і зірвав накриття башти Ласької.

Нагадаємо, циклон принесе шквали та грози: прогноз погоди на 6 серпня.

Раніше стало відомо, що 5-6 серпня Україну заливатимуть потужні зливи з грозами (відеопрогноз).

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