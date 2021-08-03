На Миколаївщині негода знесла дах будівлі суду (відео)

Очевидці кажуть, судові документи розліталися на всі боки

Під час буревію 2 серпня на Миколаївщині зірвало дах Первомайського міськрайонного суду. Вітер розніс вулицею документацію установи. Про це пише спільнота «Первомайськ-на-Бузі».

Матеріали кримінальних справ та інші документи просто розлетілися, а будівлю суду залило водою.

До будівлі прибули представники місцевої влади, а працівники установи намагаються відкачати воду, яка залила дах. Роботу почали ще до завершення вирування стихії.

Нагадаємо, через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні на ранок 2 серпня виявилися знеструмленими 529 населених пунктів.

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