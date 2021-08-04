На Дніпропетровщині злива вимила прірви (відео)

Сильний дощ розмив місцеве кладовище у районі села Чаплі

У Дніпропетровській області після дощів на дорозі утворилися прірви глибиною в людський зріст. Як повідомляють ЗМІ, сильний дощ розмив місцеве кладовище у районі села Чаплі. Місцеві жителі не наважуються пити воду з колодязів та почали скаржитися на неприємні запахи, а дехто навіть бачив кістки.

Згодом вода хлинула у двори людей та розмила дорогу. У цьому місці утворилися ями глибиною в людський зріст.

«Прірва з'явилася відразу після того, як пішли потоки води й воно ж відразу і вимило, а вся грязюка пішла у двори», – розповів місцевий житель Павло Колесніков.

Місцеві жителі стверджують, що раніше тут працювала система водовідведення, але зараз вона забита і її ніхто не чистить.

До слова, у Дніпрі на ж/м «Фрунзенський» сталася ДТП через яму посеред дороги.

Відомо, що транспорт застряг переднім колесом у проваллі. Подія сталася на повороті біля з'їзду з Кайдацького мосту.

Автомобіль провалився правим переднім колесом в новоутворену яму.

Додамо, що нещодавно йшлося про те, що в Чернівцях внаслідок сильної зливи, яка тривала близько пів години, підтоплено центральну частину міста.

До слова, в Одесі через негоду будинок може зірватись в нікуди (відео).

Напередодні Рівненщину засипало великим градом. Ще один прикрий інцидент трапився у Вараші. Там негода повалила дерево, одне з яких впало на припаркований автомобіль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що погода в Україні в серпні буде спекотною перші два тижні. Після цього почнеться кардинальне зниження температури.