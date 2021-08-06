Циклон принесе дощі, шквали та грози: прогноз погоди на 6 серпня

У п’ятницю циклон зумовить складну погоду на заході, півночі та в центральних областях України

У п'ятницю, 6 серпня, в Україні буде мінливо хмарна та переважно дощова погода. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні, крім південно-східної та східної частини, короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вночі у західних областях та на Житомирщині, вдень у Київській, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях значні дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 14-19°С, на півдні країни 18-23°С, вдень у західних областях 20-25°С, у північних (крім Сумської), Черкаській та Одеській областях 24-29°С, на решті території 30-35°С.

У Києві 6 серпня вночі очікується помірний, вдень значний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 17-19°С, вдень 24-26°С.

Киянам слід приготуватися до грози, вдень прогнозують значні дощі, у столиці та подекуди по області шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, погода в Україні та синоптична ситуація найближчими днями буде обумовлена впливом циклону Henri, що обіцяє рясні опади з потужними поривами вітру в деяких областях. Негода, як очікується, найсильніше розгуляється в ніч з 5 на 6 серпня.

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