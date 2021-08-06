Буревій пошматував Кам'янець-Подільську фортецю (фото)

Дерев'яні конструкції накриття віднесло більше ніж на 25 метрів і кинуло на дах пристінного корпусу, пошкодивши і його дах

Буревій, який ввечері 5 серпня пронісся над Кам’янцем-Подільський Хмельницької області, зачепив стародавню фортецю і зірвав накриття башти Ласької. Про це пише місце видання Vdalo.info.

Як повідомив директор Кам’янець-Подільського історичного музею-заповіднику Олександр Заремба, дерев'яні конструкції накриття віднесло більше ніж на 25 метрів і кинуло на дах пристінного корпусу, пошкодивши і його дах.

«Вночі працівники фондів музею, сектору старий замок та інших відділів евакуювали експонати, щоб уберегти їх від замокання. Вже працюємо над ліквідацією наслідків», – зазначив Заремба.

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