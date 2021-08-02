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    Буревій на Закарпатті заблокував роботу пункту пропуску з Угорщиною

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    Наразі вживаються заходи щодо відновлення можливості здійснення пропускних операцій у пункті &laquo;Лужанка-Берегшурань&raquo; - Буревій на Закарпатті заблокував роботу пункту пропуску з Угорщиною

    Наразі вживаються заходи щодо відновлення можливості здійснення пропускних операцій у пункті «Лужанка-Берегшурань»

    Фото: dpsu.gov.ua

    Припинення пропускних операцій пов’язане з відсутністю електропостачання, яку спричинив буревій, що вчора пронісся Закарпаттям

    Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску «Лужанка-Бурегшурань», що на кордоні України з Угорщиною, тимчасово не здійснюються. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

    Зазначається, що припинення пропускних операцій пов’язане з відсутністю електропостачання, яку спричинив буревій, що вчора пронісся Закарпаттям.

    Наразі вживаються заходи щодо відновлення можливості здійснення пропускних операцій, запевнили прикордонники.

    Нагадаємо, в Україні через негоду затримується низка поїздів (перелік).

    Також через негоду в Україні без світла залишились 529 населених пунктів.

    До слова, 1 серпня у м. Львів в Стрийському парку внаслідок падіння дерева загинуло дві особи.

    Того ж дня у м. Берегово та с. Концово Ужгородського району частково пошкоджено покрівлю двох житлових будинків, на території міст Берегово, Мукачево, Ужгород, Рахів та Хуст розрізано та прибрано 28 повалених дерев.

    Теги: прикордонники Держприкордонслужба Закарпаття кордон негода буревій
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    Буревій на Закарпатті заблокував роботу пункту пропуску з Угорщиною