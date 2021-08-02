Буревій на Закарпатті заблокував роботу пункту пропуску з Угорщиною

Припинення пропускних операцій пов’язане з відсутністю електропостачання, яку спричинив буревій, що вчора пронісся Закарпаттям

Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску «Лужанка-Бурегшурань», що на кордоні України з Угорщиною, тимчасово не здійснюються. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Зазначається, що припинення пропускних операцій пов’язане з відсутністю електропостачання, яку спричинив буревій, що вчора пронісся Закарпаттям.

Наразі вживаються заходи щодо відновлення можливості здійснення пропускних операцій, запевнили прикордонники.

Нагадаємо, в Україні через негоду затримується низка поїздів (перелік).

Також через негоду в Україні без світла залишились 529 населених пунктів.

До слова, 1 серпня у м. Львів в Стрийському парку внаслідок падіння дерева загинуло дві особи.

Того ж дня у м. Берегово та с. Концово Ужгородського району частково пошкоджено покрівлю двох житлових будинків, на території міст Берегово, Мукачево, Ужгород, Рахів та Хуст розрізано та прибрано 28 повалених дерев.