Завтра та післязавтра Україну заливатимуть потужні зливи з грозами (відеопрогноз)

У Карпатах та частині західних областей оголосили штормове попередження

Погода в Україні та синоптична ситуація найближчими днями буде обумовлена впливом циклону Henri, що обіцяє рясні опади з потужними поривами вітру в деяких областях. Негода, як очікується, найсильніше розгуляється в ніч з 5 на 6 серпня.

Метеорологи попереджають, що грозові зливи зі шквалами накриють західні регіони. Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

Згідно з попередніми прогнозами, циклон переміщатиметься вздовж західних кордонів України протягом 5-7 серпня. Потім він буде зміщуватися, і зайде на територію країни в західні області.

«Його фронтальні системи принесуть в зазначений регіон 6-го серпня значні дощі, грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Найбільш інтенсивні опади очікуємо саме в ніч з 5 та 6 серпня», – йдеться в повідомленні синоптиків.

Нагадаємо, у четвер, 5 серпня, в Києві очікуються грози, вдень подекуди шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

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