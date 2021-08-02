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    Штормове попередження: синоптики повідомили, де чекати на буревій

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    Подекуди 3 серпня очікуються град і шквали&nbsp; - Штормове попередження: синоптики повідомили, де чекати на буревій
    Подекуди 3 серпня очікуються град і шквали 
    Фото з відкритих джерел

    У вівторок дощі вдарять по Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях

    Українські синоптики оголосили на завтра штормове попередження. У вівторок 3 серпня грози і дощі очікуються у південних, східних, більшості центральних областей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Завтра у південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    Зазначимо, завтра дощі будуть у більшості областей, зокрема у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій. Також очікується погіршення погоди на сході, півдні та частково в центрі країни.

    Нагадаємо, в четвер в Україну прийде похолодання у західні області.

    До слова, середньомісячна температура повітря у липні в Києві склала +24,6°С, що на 3,3°С вище за кліматичну норму.

    Також «Укрзалізниця» оприлюднила свіжий список потягів, що затримуються сьогодні. Збій у графіку також стався через погоду.

    Як повідомлялося, еколог Володимир Борейко вважає, що в Україні через зміну клімату літо може тривати до жовтня місяця.

    Зазначимо, в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.

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    Теги: стихійні лиха ДСНС атмосферне явище надзвичайні ситуації рятувальники прогноз погоды повітря буревій літо
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    Штормове попередження: синоптики повідомили, де чекати на буревій