Штормове попередження: синоптики повідомили, де чекати на буревій

У вівторок дощі вдарять по Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях

Українські синоптики оголосили на завтра штормове попередження. У вівторок 3 серпня грози і дощі очікуються у південних, східних, більшості центральних областей. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Завтра у південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, завтра дощі будуть у більшості областей, зокрема у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій. Також очікується погіршення погоди на сході, півдні та частково в центрі країни.

Нагадаємо, в четвер в Україну прийде похолодання у західні області.

До слова, середньомісячна температура повітря у липні в Києві склала +24,6°С, що на 3,3°С вище за кліматичну норму.

Також «Укрзалізниця» оприлюднила свіжий список потягів, що затримуються сьогодні. Збій у графіку також стався через погоду.

Як повідомлялося, еколог Володимир Борейко вважає, що в Україні через зміну клімату літо може тривати до жовтня місяця.

Зазначимо, в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.

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