Уряд 14 лютого прозвітує про виконання своїх програм
- Сьогодні, 15:01
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Строк подання звіту становить 45 днів після закінчення календарного року
Кабінет міністрів України до 14 лютого розгляне звіт про виконання програми своєї діяльності у 2017 році.
Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів на засіданні Погоджувальної ради парламенту 5 лютого.
«Найближчим часом до 14 лютого на засіданні уряду буде розглянуто звіт уряду щодо виконання програми діяльності, і урядом буде внесено у Верховну Раду народним депутатам і комітетам, фракціям відповідна інформація», - сказав Кубів.
Він також зазначив, що згідно з Регламентом Верховної Ради, строк подання звіту становить 45 днів після закінчення календарного року.
Нагадаємо, Національний банк України оприлюднив підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики НБУ щодо рівня облікової ставки. Засідання комітету відбулося 24 січня 2018 року і на ньому більшість членів КМП (6 осіб) висловили думку щодо необхідності підвищення облікової ставки до 16%.