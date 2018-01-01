Уряд 14 лютого прозвітує про виконання своїх програм

Строк подання звіту становить 45 днів після закінчення календарного року

Кабінет міністрів України до 14 лютого розгляне звіт про виконання програми своєї діяльності у 2017 році. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів на засіданні Погоджувальної ради парламенту 5 лютого. «Найближчим часом до 14 лютого на засіданні уряду буде



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Звіт уряду

Строк подання звіту становить 45 днів після закінчення календарного року

Кабінет міністрів України до 14 лютого розгляне звіт про виконання програми своєї діяльності у 2017 році.

Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів на засіданні Погоджувальної ради парламенту 5 лютого.

«Найближчим часом до 14 лютого на засіданні уряду буде розглянуто звіт уряду щодо виконання програми діяльності, і урядом буде внесено у Верховну Раду народним депутатам і комітетам, фракціям відповідна інформація», - сказав Кубів.

Він також зазначив, що згідно з Регламентом Верховної Ради, строк подання звіту становить 45 днів після закінчення календарного року.

Нагадаємо, Національний банк України оприлюднив підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики НБУ щодо рівня облікової ставки. Засідання комітету відбулося 24 січня 2018 року і на ньому більшість членів КМП (6 осіб) висловили думку щодо необхідності підвищення облікової ставки до 16%.