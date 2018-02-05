Популізм Гройсмана доб'є гривню? Нацбанк опублікував «печальні висновки»

Існує ймовірність подальшого підвищення облікової ставки

Національний банк України оприлюднив підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики НБУ щодо рівня облікової ставки. Засідання комітету відбулося 24 січня 2018 року і на ньому більшість членів КМП (6 осіб) висловили думку щодо необхідності підвищення облікової ставки до 16%. Як повідомляється у документі, за результатами дискусії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Існує ймовірність подальшого підвищення облікової ставки

Національний банк України оприлюднив підсумки дискусії членів Комітету з монетарної політики НБУ щодо рівня облікової ставки. Засідання комітету відбулося 24 січня 2018 року і на ньому більшість членів КМП (6 осіб) висловили думку щодо необхідності підвищення облікової ставки до 16%.

Як повідомляється у документі, за результатами дискусії «більшість членів КМП зійшлися на думці, що існує ймовірність подальшого підвищення облікової ставки в найближчій перспективі за відсутності суттєвих ознак зниження інфляційного тиску».

«У випадку реалізації ризиків дострокового припинення програми з МВФ та більш м’якої фіскальної політики монетарна політика має посилювати свою жорсткість більш суттєво. Водночас, імовірність пом’якшення монетарної політики до кінця 2018 року є низькою», - зазначається у документі.

Для збільшення зображення натисніть на документ

Нагадаємо, правління Національного банку України прийняло рішення підвищити облікову ставку до 16% річних з 26 січня 2018 року. На думку НБУ, більш жорстка монетарна політика сприятиме поступовому зниженню споживчої інфляції та її поверненню в цільовий діапазон у середині 2019 року.

На думку експертів, збільшення облікової ставки приборкає інфляцію, але жертвою стане економічне зростання.

Пізніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав Національний банк України знизити облікову ставку