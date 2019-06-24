Уряд Ефіопії заявив про придушення заколоту



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Ситуація у штаті Амхара зараз повністю під контролем федерального уряду

Влада Ефіопії повністю контролює ситуацію в регіоні Амхара, де напередодні в результаті спроби перевороту було вбито начальника генштабу армії країни.

Про це у Twitter інформує канцелярія прем’єр-міністра Ефіопії.

«Ситуація у штаті Амхара зараз повністю під контролем федерального уряду, який діє у співпраці з регіональною владою«, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що уряд країни вживає заходів задля забезпечення національної безпеки, а також затримання та притягнення до відповідальності учасників заколоту.

Увечері 22 червня під час спроби перевороту були застрелені глава регіону Амхара Амбахʼя Меконнен та його помічник, керівник місцевої прокуратури отримав поранення. У канцелярії прем’єра наголошують, що за переворотом стоїть очільник офісу з питань безпеки та миру регіонального уряду Амхари генерал Асамінев Тсіге.

У заяві також повідомляється, що при спробі перевороту був убитий начальник штабу армії Ефіопії Сеаре Меконнен - у власному будинку в столиці країни Адіс-Абебі його застрелив охоронець. Убивцю затримано.