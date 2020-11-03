Україна планує суттєво посилити карантин з понеділка – ЗМІ

Уряд розглядає можливість запровадити комендантську годину

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на поінформовані джерела у Кабінеті міністрів та Офісі президента.

За різними даними, розглядаються варіанти від «карантину вихідного дня» до запровадження комендантської години та штрафів за її порушення.

За словами кількох джерел, незалежних одне від одного, ймовірність посилення карантину дуже висока.

За добу 2 листопада в Україні виявили майже 9000 нових випадків коронавірусу – це новий антирекорд. 1 листопада коронавірусне захворювання підтвердили у 6 754 людей.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що попросить Раду запровадити штрафи за відсутність масок. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, носіння маски є одним з найбільш дієвих способів убезпечити себе від коронавірусної хвороби.

В Україні під час карантину громадяни повинні носити медичні маски або респіратори в громадських місцях. Уряд продовжив карантин через пандемію коронавірусу до 31 грудня 2020 року.