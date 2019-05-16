Уряд Гройсмана прорекламує себе на BBC за майже 3 млн грн



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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

На телеканалі мають продемонструвати ролик про вплив реформ уряду на інвестиційний клімат

Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету Міністрів України 15 травня повідомив про намір укласти угоду зі столичною ТОВ «Ед Хок Ком’юнікейшнз» на розміщення та демонстрування відеоролика на провідних світових телеканалах та веб-ресурсах.

Загальна вартість послуг становить 2,67 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Уряд замовив 78 виходів рекламного ролику тривалістю 30 секунд на телеканалі ВВС World News. З них 39 виходів мають бути розраховані для країн Європи і стільки ж - для країн Північної Америки.

Зміст ролику стосуватиметься впливу реформ уряду Володимира Гройсмана на інвестиційний клімат в Україні.

Крім цього, на веб-ресурсі телеканалу ВВС World Європа і ВВС World Північна Америка розмістять аналогічну інформацію про здобутки українського уряду.

Демонстрування інформаційної продукції на ВВС World News планується протягом 17 червня-7 липня 2019 року.

Участь у тендері брало ще троє учасників.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ТОВ «Ед Хок Ком’юнікейшнз» створено у березні 2007 року чотирма киянами Оленою Конончук, Іриною Дудка, Володимир Орлов, Євген Соколов-Рудаков і столична ТОВ «Ай Кью-груп».

Нагадаємо, що раніше Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету Міністрів України проводив цей тендер, але 19 березня його відмінив. Підставою послужила службова записка в.о. директора департаменту інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ Роксолани Стадник, яка повідомила, що «на сьогоднішній день відпала потреба у проведенні та реалізації закупівлі послуг торги з розміщення та демонстрування інформаційної продукції у провідних світових засобах масової інформації».