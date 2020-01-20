Уряд планує спростити спілкування бізнесу із військкоматами



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Запровадити нову систему спілкування бізнесу з військкоматами планують вже до кінця 2020 року

Кабмін хоче скасувати обов'язок роботодавців повідомляти військкомати про будь-які зміни у даних своїх співробітників

Кабінет міністрів України планує запровадити проєкт, в межах якому бізнесу не потрібно буде листуватися з військовими комісаріатами щодо найманих працівників: всі звіти відсилатимуться в електронній формі через податкову.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет.

За його словами, бізнес скаржиться чи не найбільше саме на листування з військкоматами через те, що їм потрібно відсилати значні обсяги даних та ще й у паперовій формі.

«Як відомо, зараз компанії подають по своїх співробітниках звітність у податкову службу. Наша ідея проста: додати в цю звітність пару полів по військовому квитку та «вбити», таким чином, паперові документи», — повідомив Дубілет.

Він зазначив, що для такого рішення державі не потрібно буде створювати додаткових ресурсів для обміну інформацією та витрачати на це ресурси.

Крім цього, уряд планує скасувати обов'язок роботодавців повідомляти військкомати про будь-які зміни у даних своїх співробітників.

«Тут рішення очевидне: зробити автоматичний збір інформації з уже наявних реєстрів і автоматично надсилати ці дані до військкоматів, не відволікаючи бізнес», — зазначив міністр.

За словами Дубілета, запровадити нову систему спілкування бізнесу з військкоматами планують вже до кінця 2020 року. Для цього, зокрема, потрібно змінити законодавство.