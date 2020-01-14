Нардепи створили Фонд розвитку підприємництва з бюджетом у два мільярди



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Кошти з фонду видаватимуть на компенсацію кредитних ставок для малого та середнього бізнесу

Верховна Рада України проголосувала у другому читанні та в цілому за закон про зміни до державного бюджету на 2020 рік, якими створюється Фонд розвитку підприємництва.

За відповідне рішення проголосував 261 депутат із 226 необхідних для ухвалення рішення.

Законом вносяться зміни до ухваленого бюджету на 2020 рік. Додаткові 2 мільярди гривень, які витратять на програми для бізнесу, планують отримати від погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Кошти з фонду видаватимуть на компенсацію кредитних ставок для малого та середнього бізнесу.

2 мільярди гривень будуть видавати в межах програми «Повертайся та залишайся», яку анонсував Володимир Зеленський. За задумом, в межах цієї програми малий бізнес зможе отримати до 1,5 мільйона гривень кредиту на власний розвиток під 5-9% річних терміном на 5 років.

Зазначимо, що зазначену програму анонсував президент Зеленський 3 грудня. В її межах пропонують видавати кредити під:

5% для нового або діючого бізнесу, який створить мінімум 2 робочих місця;

7% для нового або діючого бізнесу, з виручкою до 25 мільйонів гривень на рік, який не створює робочих місць. При цьому, за кожне створене робоче місце такі підприємства зможуть зменшити розмір кредитної ставки на 0,5 відсоткового пункта;

9% для діючого бізнесу з виручкою 25-50 мільйонів гривень на рік для розширення власної справи.

Раніше в уряді повідомили, що програма «Повертайся та залишайся» запрацює з 1 лютого. Видаватимуть гроші через Німецько український фонд. Загалом планується, що у 2020 році на здешевлення кредитів для бізнесу витратять 5 мільярдів гривень.