Шмигаль наказав збільшити кількість ліжок для хворих на Covid-19



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Прем'є провів нараду з головами облдержадміністрацій

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні провів нараду з головами державних обласних адміністрацій та міністрами. На нараді він дав низку доручень чиновникам.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

За підсумками наради Шмигаль доручив МОЗ опрацювати питання щодо можливого залучення відомчих лікарень та установ Національної академії наук для збільшення ліжкомісць.

Також він доручив головам обласних та Київської міської державної адміністрації мобілізувати всі служби та налагодити ефективну комунікацію й координацію роботи з МВС і Держпродспоживслужбою, зокрема щодо проведення масових заходів.

Департаментам охорони здоров’я в обласних та Київській міській державних адміністраціях доручили відпрацювати маршрутизацію для впорядкування перевезення хворих на коронавірус.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра України і міністра охорони здоров’я надати ліжковий фонд і медиків для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у столиці.

Як повідомлялося, за минулу добу, 8 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 567 осіб. Це на 145 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 7 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 26463 випадки захворювання на Covid-19.

Всього в Україні зафіксовано 250 538 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових випадків за добу - 5804, одужало — 110 тис. 650 осіб (+2417 за добу), померло через наслідки хвороби — 4779 осіб (+89 за добу), загалом проведено 2 522 360 тестувань методом ПЛР.

Наразі в Україні розглядається можливість запровадження карантину вихідного дня.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

Разом з тим МОЗ розпочав підготовку тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19.

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