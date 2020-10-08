Національна служба здоров’я боргує лікарням кошти за Сovid-хворих



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Медик зазначив, що запланованих коштів вистачає, але часто є затримка із їх отриманням

«Щоразу звучить одна відповідь: «Очікуйте», – скаржиться головний лікар тернопільської лікарні

Головний лікар Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої Ярослав Чайківський повідомляє про відсутність коштів, які виділяє Національна служба здоров’я України має виділяти на лікування хворих на коронавірус.

В інтерв’ю «Главкому» медик зазначив, що запланованих коштів вистачає, але часто є затримка із їх отриманням.

«Останнім часом надходження цих коштів затримується. От зараз протягом останніх півтора місяця ми не отримали жодної копійки від НСЗУ: обіцяють гроші з дня на день. Щоразу звучить одна відповідь: «Очікуйте». У нас уже накопичилися борги за медикаменти, за засоби індивідуального захисту. Ми їх узяли від постачальників, але за них ще не заплатили», – пояснив Чайківський.

Також, лікар звертає увагу на те, що на безплатне лікування, так званий «ковідний» пакет, можуть розраховувати лише ті хворі, які мають позитивний ПЛР-тест.

«При цьому є хворі, які з підозрою, у яких здебільшого ПЛР-тест показує негативний результат. Хоча, наприклад, результати дослідження комп’ютерної томографії вказують, що у них Covid-19, але ми не можемо цих пацієнтів забезпечувати препаратами з пакета для лікування хворих на коронавірусну інфекцію. Такий поділ виглядає як порушення прав пацієнтів. Вважаю, що такі пацієнти повинні мати такі ж права, як і ті, в кого результат тестування підтвердив коронавірусну інфекцію. Тобто якщо діагноз виставляється «підозра на Covid-19», такий пацієнт також мав отримувати все необхідне б з «ковідівського» пакету», – зазначив Чайківський.