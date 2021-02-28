Уряд пояснив, наскільки зростуть пенсійні виплати у березні

Денис Шмигаль каже, що пенсії проіндексовано на 11%

Вісім мільйонів українців почнуть додатково отримувати в середньому по 300 грн

У середньому на 300 гривень зростуть виплати українським пенсіонерам із понеділка, 1 березня. Всього буде проіндексовано виплати восьми тисячам громадян.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Вже завтра пенсії для восьми мільйонів українців зростуть на 11%. В середньому зростання складе 300 грн», – написав він.

Прем'єр додав, що уряд продовжує роботу над додатковими механізмами підтримки.

«Наприклад, минулого року люди у віці від 80 років почали отримувати 500 гривень щомісячної доплати, а вже в цьому році додаткові виплати в розмірі 400 гривень почнуть отримувати і люди старше 75 років», – додав він.

За словами Шмигаля, Кабінет міністрів подав законопроект, який чітко визначати автоматичну індексацію пенсій 1 березня.

«Ще одним кроком до справедливої і гідної пенсії в Україні стане введення накопичувальної системи, над якою уряд і парламент зараз активно ведуть роботу», – додав прем'єр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення провести планову індексацію пенсій у 2021 році з коефіцієнтом 1,11.

Крім того, в бюджеті Пенсійного фонду України на 2021 рік передбачені кошти для проведення перерахунку пенсій (індексації). Бюджет ПФУ затверджений Кабінетом міністрів.

Раніше повідомлялося, що уряд вирішив відкласти початок виплат пенсіонерам від 75 до 80 років компенсації за 400 гривень з 1 липня на 1 жовтня 2021 року.

Також стало відомо, що з 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок від 1961 року народження підвищується. Тепер всі українці виходитимуть на пенсію в 60 років.

За даними Пенсійного фонду України, державні службовці на пенсії отримують в середньому 5 331 гривню 79 копійок на місяць.