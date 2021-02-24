Яка пенсія у держслужбовців: Пенсійний фонд назвав цифри

В Україні з 1 березня проведуть індексацію пенсій на 11%

Минулого року видатки на пенсійні виплати держслужбовцям сягнули понад 2,5 млрд грн

Державні службовці на пенсії отримують в середньому 5 331 гривню 79 копійок на місяць, повідомив Пенсійний фонд у відповідь на запит Радіо Свобода.

37 731 людина отримує пенсії в Україні відповідно до закону про державну службу. Загальна сума виплачених впродовж місяця пенсій становить 201,17 млн грн.

У 2020 році видатки на виплату пенсій відповідно до законів про державну службу та про дипломатичну службу становили 2,5 млрд грн.

Відомо, що пенсії держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування перераховуються лише у разі переходу з пенсії, призначеної за спеціальним законом, на пенсію за загальним законом, яким є закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Нагадаємо, в Україні пенсійний вік для жінок від 1961 року народження підвищується з 1 квітня 2021 року. Тепер всі українці виходитимуть на пенсію в 60 років.

До слова, уряд затвердив індексацію пенсій з 1 березня.

В Україні з 1 березня проведуть індексацію пенсій на 11%. Перерахунок зачепить 8 млн українців (у середньому отримають на 308 грн більше).



