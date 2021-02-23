  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Пенсійний вік підвищується: кого це торкнеться

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пенсійний вік підвищується: кого це торкнеться

    З 1 квітня жінки виходитимуть на пенсію в 60 років

    Пенсійний вік для жінок від 1961 року народження підвищується з 1 квітня 2021 року. Тепер всі українці виходитимуть на пенсію в 60 років

    Це передбачено законом про підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років, прийнятим в 2011 році.

    Згідно з ним, щороку пенсійний вік для жінок збільшувався на півроку. У 2021 році відбудеться останній етап підвищення.

    Таким чином, право на отримання пенсії у віці 59 років 6 місяців мають жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

    У 60 років на пенсію будуть виходити жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року.

    Крім того, пенсійною реформою 2017 року передбачено поступове підвищення страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком. Починаючи з 2018 року, вимога до стажу підвищується на 12 місяців, поки в 2028 році він не досягне 35 років. Зараз право на пенсію в 60 років мають українці зі стажем 28 років. Для тих, у кого немає такого стажу, передбачений вихід на пенсію в 63 роки.

    До слова, уряд затвердив індексацію пенсій з 1 березня.

    Читайте також:

    Джерело: РБК-Україна

    Теги: пенсіонери пенсійна система пенсія стаж
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies