«Слуги» обговорюють нову кандидатуру міністра освіти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександра Антонюк працює на посаді заступника директора з наукової роботи Інституту математики НАН України

Колишній нардеп повідомив, хто може очолити Міносвіти найближчим часом

Головним кандидатом на пост міністра освіти і науки стала доктор наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту математики Національної академії наук України Олександра Антонюк.

Про це у своєму Telegram-каналі написав колишній народний депутат Сергій Лещенко.

За його словами, очікується, що її кандидатуру має обговорити фракція «Слуги народу», у разі схвалення, проголосує вже на поточному тижні. Наразі відомо, що в понеділок фракція прийняла рішення щодо кандидатури на пост міністра культури. На цю посаду вони висунули нардепа Олександра Ткаченка. Ткаченко погодився очолити міністерство культури та інформаційної політики.

Наразі обов'язки міністра освіти та науки виконує Любомира Мандзій. Уряд її призначив 25 березня.